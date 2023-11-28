28 ноября 2023

В шадринской «Единой России» сменился руководитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, значок, единая россия, ер
Новым руководителем отделения ЕР стал глава округа Дмитрий Жуков Фото:

Глава Шадринского муниципального округа Курганской области Дмитрий Жуков стал руководителем районного местного отделения «Единой России». Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сергей Васильевич [Копылов] озвучил свое решение о досрочном сложении полномочий секретаря местного отделения партии. В связи с этим путем тайного голосования был избран новый секретарь, им стал глава нашего округа Дмитрий Жуков. Он вошел в состав местного политсовета. А голосованием в политсовет доизбран депутат думы округа Александр Шоломенцев», — указано в сообщении.

Жуков руководит округом с июня. В мае после масштабных майских пожаров в округе с поста руководителя муниципалитета по собственному желанию ушел Копылов. Сейчас он является директором школы в селе Красная звезда Шадринского округа

Дмитрий Жуков (второй слева) сменил на посту руководителя отделения Сергея Копылова (третий слева)
Дмитрий Жуков (второй слева) сменил на посту руководителя отделения Сергея Копылова (третий слева)
Фото:

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Глава Шадринского муниципального округа Курганской области Дмитрий Жуков стал руководителем районного местного отделения «Единой России». Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Сергей Васильевич [Копылов] озвучил свое решение о досрочном сложении полномочий секретаря местного отделения партии. В связи с этим путем тайного голосования был избран новый секретарь, им стал глава нашего округа Дмитрий Жуков. Он вошел в состав местного политсовета. А голосованием в политсовет доизбран депутат думы округа Александр Шоломенцев», — указано в сообщении. Жуков руководит округом с июня. В мае после масштабных майских пожаров в округе с поста руководителя муниципалитета по собственному желанию ушел Копылов. Сейчас он является директором школы в селе Красная звезда Шадринского округа
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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