В шадринской «Единой России» сменился руководитель. Фото

29 ноября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Новым руководителем отделения ЕР стал глава округа Дмитрий Жуков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Шадринского муниципального округа Курганской области Дмитрий Жуков стал руководителем районного местного отделения «Единой России». Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Сергей Васильевич [Копылов] озвучил свое решение о досрочном сложении полномочий секретаря местного отделения партии. В связи с этим путем тайного голосования был избран новый секретарь, им стал глава нашего округа Дмитрий Жуков. Он вошел в состав местного политсовета. А голосованием в политсовет доизбран депутат думы округа Александр Шоломенцев», — указано в сообщении. Жуков руководит округом с июня. В мае после масштабных майских пожаров в округе с поста руководителя муниципалитета по собственному желанию ушел Копылов. Сейчас он является директором школы в селе Красная звезда Шадринского округа Дмитрий Жуков (второй слева) сменил на посту руководителя отделения Сергея Копылова (третий слева) Фото: группа администрации Шадринского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-172340370_5401

Глава Шадринского муниципального округа Курганской области Дмитрий Жуков стал руководителем районного местного отделения «Единой России». Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Сергей Васильевич [Копылов] озвучил свое решение о досрочном сложении полномочий секретаря местного отделения партии. В связи с этим путем тайного голосования был избран новый секретарь, им стал глава нашего округа Дмитрий Жуков. Он вошел в состав местного политсовета. А голосованием в политсовет доизбран депутат думы округа Александр Шоломенцев», — указано в сообщении. Жуков руководит округом с июня. В мае после масштабных майских пожаров в округе с поста руководителя муниципалитета по собственному желанию ушел Копылов. Сейчас он является директором школы в селе Красная звезда Шадринского округа