Дмитрий Жуков возглавлял округ в статусе врио с июня (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Главой Шадринского муниципального округа Курганской области выбрали Дмитрия Жукова. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». В мае в селе Юлдус и деревне Плоская, которые находятся в округе, прошли масштабные пожары, где сгорели сотни домов и погибли люди.

«По итогам тайного голосования главой округа избран Дмитрий Владимирович Жуков. Напомним, с 9 июня он временно исполняет обязанности руководителя нашего муниципалитета. Процедура вступления в должность главы округа запланирована на следующую неделю», — указано в сообщении.

На заседании думы главу выбирали из пяти кандидатов. Из них присутствовали трое. Помимо Жукова на заседание пришли директор ООО «АкваРеал» Олег Колесников и гендиректор ООО «Леда» Алексей Паршуков.

Бывший глава Шадринского округа Сергей Копылов подал в отставку в мае после того, как в муниципалитете прошли масштабные пожары. По открытым данным, в селе Юлдус погибли семь человек и сгорели 228 домов.