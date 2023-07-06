06 июля 2023

В курганском округе, где прошли масштабные пожары, выбрали нового мэра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Жуков возглавлял округ в статусе врио с июня (архивное фото) Фото:
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Главой Шадринского муниципального округа Курганской области выбрали Дмитрия Жукова. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». В мае в селе Юлдус и деревне Плоская, которые находятся в округе, прошли масштабные пожары, где сгорели сотни домов и погибли люди.

«По итогам тайного голосования главой округа избран Дмитрий Владимирович Жуков. Напомним, с 9 июня он временно исполняет обязанности руководителя нашего муниципалитета. Процедура вступления в должность главы округа запланирована на следующую неделю», — указано в сообщении.

На заседании думы главу выбирали из пяти кандидатов. Из них присутствовали трое. Помимо Жукова на заседание пришли директор ООО «АкваРеал» Олег Колесников и гендиректор ООО «Леда» Алексей Паршуков.

Бывший глава Шадринского округа Сергей Копылов подал в отставку в мае после того, как в муниципалитете прошли масштабные пожары. По открытым данным, в селе Юлдус погибли семь человек и сгорели 228 домов.

Ранее Дмитрий Жуков руководил Шадринской районной станцией по борьбе с болезнями животных и был депутатом окружной думы
Ранее Дмитрий Жуков руководил Шадринской районной станцией по борьбе с болезнями животных и был депутатом окружной думы
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Главой Шадринского муниципального округа Курганской области выбрали Дмитрия Жукова. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». В мае в селе Юлдус и деревне Плоская, которые находятся в округе, прошли масштабные пожары, где сгорели сотни домов и погибли люди. «По итогам тайного голосования главой округа избран Дмитрий Владимирович Жуков. Напомним, с 9 июня он временно исполняет обязанности руководителя нашего муниципалитета. Процедура вступления в должность главы округа запланирована на следующую неделю», — указано в сообщении. На заседании думы главу выбирали из пяти кандидатов. Из них присутствовали трое. Помимо Жукова на заседание пришли директор ООО «АкваРеал» Олег Колесников и гендиректор ООО «Леда» Алексей Паршуков. Бывший глава Шадринского округа Сергей Копылов подал в отставку в мае после того, как в муниципалитете прошли масштабные пожары. По открытым данным, в селе Юлдус погибли семь человек и сгорели 228 домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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