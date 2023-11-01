Бывший глава округа Курганской области, где был большой пожар, ушел работать в школу

Бывший глава Шадринского округа Курганской области ушел работать в школу

02 ноября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Экс-глава Шадринского округа Сергей Копылов вернулся на работу в сельскую школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов стал директором школы в селе Красная звезда Шадринского округа Курганской области. Эта информация указана на сайте Краснозвездинской школы. «Копылов Сергей Васильевич — директор МКОУ «Краснозвездинская СОШ им. Ефремова», — указано на сайте образовательного учреждения. По данным СБИС, несколько лет назад Копылов уже работал директором этой школы: с марта 2011 по ноябрь 2019 года. Связаться с Сергеем Копыловым оперативно URA.RU не удалось: на звонки по номеру телефона школы никто не ответил. Ранее должность руководителя Краснозвездинской школы занимала Светлана Леготина. В структуру этого образовательного учреждения входят два филиала (сельские школы) и детский сад. Сергей Копылов сложил полномочия главы Шадринского района 18 мая 2023 года, после масштабного пожара в селе Юлдус и деревне Плоская, где погибло несколько человек. Сотни жителей остались без домов и имущества. После пожара силовики проводили проверку в администрации. Копылов руководил округом с 2020 года.

Бывший глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов стал директором школы в селе Красная звезда Шадринского округа Курганской области. Эта информация указана на сайте Краснозвездинской школы. «Копылов Сергей Васильевич — директор МКОУ «Краснозвездинская СОШ им. Ефремова», — указано на сайте образовательного учреждения. По данным СБИС, несколько лет назад Копылов уже работал директором этой школы: с марта 2011 по ноябрь 2019 года. Связаться с Сергеем Копыловым оперативно URA.RU не удалось: на звонки по номеру телефона школы никто не ответил. Ранее должность руководителя Краснозвездинской школы занимала Светлана Леготина. В структуру этого образовательного учреждения входят два филиала (сельские школы) и детский сад. Сергей Копылов сложил полномочия главы Шадринского района 18 мая 2023 года, после масштабного пожара в селе Юлдус и деревне Плоская, где погибло несколько человек. Сотни жителей остались без домов и имущества. После пожара силовики проводили проверку в администрации. Копылов руководил округом с 2020 года.