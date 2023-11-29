США сделали предложение новому президенту Аргентины

Президент Аргентины Милей подтвердил союзнические отношения с США
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Хавьер Милей оказался доволен поездкой в США и укреплением партнерских отношений с ними Фото:

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил о союзнических отношениях с США после визита в страну. Глава аргентинской страны признался, что Вашингтон сделал ему «благоприятное предложение».

«Встреча была необыкновенной. <…> Аргентина получила благоприятное предложение [от США]», — рассказал Хавьер Милей в разговоре с радио Continental. Он подчеркнул, что встречался с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил с ним дальнейшую экономическую политику.

Милей был избран на должность президента Аргентины 20 ноября. Еще до этого он отмечал, что готов поддерживать с Вашингтоном партнерские отношения. При этом Милей не высказывается и против союзнических отношений с Россией.

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил о союзнических отношениях с США после визита в страну. Глава аргентинской страны признался, что Вашингтон сделал ему «благоприятное предложение». «Встреча была необыкновенной. <…> Аргентина получила благоприятное предложение [от США]», — рассказал Хавьер Милей в разговоре с радио Continental. Он подчеркнул, что встречался с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил с ним дальнейшую экономическую политику. Милей был избран на должность президента Аргентины 20 ноября. Еще до этого он отмечал, что готов поддерживать с Вашингтоном партнерские отношения. При этом Милей не высказывается и против союзнических отношений с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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