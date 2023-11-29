США сделали предложение новому президенту Аргентины

Президент Аргентины Милей подтвердил союзнические отношения с США

29 ноября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Хавьер Милей оказался доволен поездкой в США и укреплением партнерских отношений с ними Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA/TASS Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил о союзнических отношениях с США после визита в страну. Глава аргентинской страны признался, что Вашингтон сделал ему «благоприятное предложение». «Встреча была необыкновенной. <…> Аргентина получила благоприятное предложение [от США]», — рассказал Хавьер Милей в разговоре с радио Continental. Он подчеркнул, что встречался с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил с ним дальнейшую экономическую политику. Милей был избран на должность президента Аргентины 20 ноября. Еще до этого он отмечал, что готов поддерживать с Вашингтоном партнерские отношения. При этом Милей не высказывается и против союзнических отношений с Россией.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил о союзнических отношениях с США после визита в страну. Глава аргентинской страны признался, что Вашингтон сделал ему «благоприятное предложение». «Встреча была необыкновенной. <…> Аргентина получила благоприятное предложение [от США]», — рассказал Хавьер Милей в разговоре с радио Continental. Он подчеркнул, что встречался с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил с ним дальнейшую экономическую политику. Милей был избран на должность президента Аргентины 20 ноября. Еще до этого он отмечал, что готов поддерживать с Вашингтоном партнерские отношения. При этом Милей не высказывается и против союзнических отношений с Россией.