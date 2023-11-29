США сделали предложение новому президенту Аргентины

Хавьер Милей оказался доволен поездкой в США и укреплением партнерских отношений с нимиФото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA/TASS
Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил о союзнических отношениях с США после визита в страну. Глава аргентинской страны признался, что Вашингтон сделал ему «благоприятное предложение».
«Встреча была необыкновенной. <…> Аргентина получила благоприятное предложение [от США]», — рассказал Хавьер Милей в разговоре с радио Continental. Он подчеркнул, что встречался с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил с ним дальнейшую экономическую политику.
Милей был избран на должность президента Аргентины 20 ноября. Еще до этого он отмечал, что готов поддерживать с Вашингтоном партнерские отношения. При этом Милей не высказывается и против союзнических отношений с Россией.
Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил о союзнических отношениях с США после визита в страну. Глава аргентинской страны признался, что Вашингтон сделал ему «благоприятное предложение». «Встреча была необыкновенной. <…> Аргентина получила благоприятное предложение [от США]», — рассказал Хавьер Милей в разговоре с радио Continental. Он подчеркнул, что встречался с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил с ним дальнейшую экономическую политику. Милей был избран на должность президента Аргентины 20 ноября. Еще до этого он отмечал, что готов поддерживать с Вашингтоном партнерские отношения. При этом Милей не высказывается и против союзнических отношений с Россией.