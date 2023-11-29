С карты Челябинской области исчезнет поселок Ураим

29 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

В поселке нет постоянно проживающего населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С карты Челябинской области исчезнет поселок Ураим в Нязепетровском районе. Как следует из повестки заседания заксобрания региона, такое решение депутатам предстоит вынести 30 ноября. «Обследование, проведенное комиссией по рассмотрению вопроса о ликвидации поселка Ураим, показало, что в поселке нет постоянно проживающего населения. Дорожно-транспортная инфраструктура (за исключением железнодорожных путей), инженерные коммуникации, объекты социального, культурного, бытового назначения, торговли, жилые дома, строения, сооружения, электро-, водо-, газоснабжение отсутствуют», — говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту. Изменения в закон Челябинской области «О статусе и границах Нязепетровского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе» депутаты ЗСО должны принять на заседании 30 ноября. После согласования губернатором региона поселок Ураим исчезнет с карты области. В сентябре 2023 года с карты Челябинской области были стерты поселки Чеславка и Укагач в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе.

С карты Челябинской области исчезнет поселок Ураим в Нязепетровском районе. Как следует из повестки заседания заксобрания региона, такое решение депутатам предстоит вынести 30 ноября. «Обследование, проведенное комиссией по рассмотрению вопроса о ликвидации поселка Ураим, показало, что в поселке нет постоянно проживающего населения. Дорожно-транспортная инфраструктура (за исключением железнодорожных путей), инженерные коммуникации, объекты социального, культурного, бытового назначения, торговли, жилые дома, строения, сооружения, электро-, водо-, газоснабжение отсутствуют», — говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту. Изменения в закон Челябинской области «О статусе и границах Нязепетровского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе» депутаты ЗСО должны принять на заседании 30 ноября. После согласования губернатором региона поселок Ураим исчезнет с карты области. В сентябре 2023 года с карты Челябинской области были стерты поселки Чеславка и Укагач в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе.