С карты Челябинской области исчезнет поселок Ураим

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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, крыша, часы, время, деревня, село, дом
В поселке нет постоянно проживающего населения Фото:

С карты Челябинской области исчезнет поселок Ураим в Нязепетровском районе. Как следует из повестки заседания заксобрания региона, такое решение депутатам предстоит вынести 30 ноября.

«Обследование, проведенное комиссией по рассмотрению вопроса о ликвидации поселка Ураим, показало, что в поселке нет постоянно проживающего населения. Дорожно-транспортная инфраструктура (за исключением железнодорожных путей), инженерные коммуникации, объекты социального, культурного, бытового назначения, торговли, жилые дома, строения, сооружения, электро-, водо-, газоснабжение отсутствуют», — говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Изменения в закон Челябинской области «О статусе и границах Нязепетровского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе» депутаты ЗСО должны принять на заседании 30 ноября. После согласования губернатором региона поселок Ураим исчезнет с карты области. В сентябре 2023 года с карты Челябинской области были стерты поселки Чеславка и Укагач в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе.

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С карты Челябинской области исчезнет поселок Ураим в Нязепетровском районе. Как следует из повестки заседания заксобрания региона, такое решение депутатам предстоит вынести 30 ноября. «Обследование, проведенное комиссией по рассмотрению вопроса о ликвидации поселка Ураим, показало, что в поселке нет постоянно проживающего населения. Дорожно-транспортная инфраструктура (за исключением железнодорожных путей), инженерные коммуникации, объекты социального, культурного, бытового назначения, торговли, жилые дома, строения, сооружения, электро-, водо-, газоснабжение отсутствуют», — говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту. Изменения в закон Челябинской области «О статусе и границах Нязепетровского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе» депутаты ЗСО должны принять на заседании 30 ноября. После согласования губернатором региона поселок Ураим исчезнет с карты области. В сентябре 2023 года с карты Челябинской области были стерты поселки Чеславка и Укагач в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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