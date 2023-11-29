Российские войска освободили Артемовское в ДНР

29 ноября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли около 250 солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РВ освободили населенный пункт Артемовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР», — передает РИА Новости слова Минобороны России. В ведомстве добавили, что ВСУ потеряла порядка 250 человек. Также за сутки ВС РФ отразила три атаки штурмовиков украинской армии в районах Артемовского, Шум и Клещеевки. Ранее сообщалось, что на артемовском направлении армия России отбросила ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что войска Украины пытались имитировать наступление на Артемовское. Но они понесли серьезные потери в боях с российской армией.

ВС РВ освободили населенный пункт Артемовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР», — передает РИА Новости слова Минобороны России. В ведомстве добавили, что ВСУ потеряла порядка 250 человек. Также за сутки ВС РФ отразила три атаки штурмовиков украинской армии в районах Артемовского, Шум и Клещеевки. Ранее сообщалось, что на артемовском направлении армия России отбросила ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что войска Украины пытались имитировать наступление на Артемовское. Но они понесли серьезные потери в боях с российской армией.