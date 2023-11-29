Российские войска освободили Артемовское в ДНР

ВС РВ освободили населенный пункт Артемовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР», — передает РИА Новости слова Минобороны России. В ведомстве добавили, что ВСУ потеряла порядка 250 человек. Также за сутки ВС РФ отразила три атаки штурмовиков украинской армии в районах Артемовского, Шум и Клещеевки.
Ранее сообщалось, что на артемовском направлении армия России отбросила ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что войска Украины пытались имитировать наступление на Артемовское. Но они понесли серьезные потери в боях с российской армией.
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