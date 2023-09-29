ВС РФ отбили попытки наступления ВСУ на артемовском направлении

Пушилин: ВС РФ снова отбросили силы ВСУ на артемовском направлении

30 сентября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

ВСУ имитировали наступление в районе Артемовска, заявил Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска пытались имитировать наступление в артемовском направлении и понесли серьезные потери в боях с ВС РФ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Артемовское направление, там противник пытался имитировать широкомасштабные наступательные мероприятия и был отброшен на исходные позиции», — отметил Пушилин в telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о местах в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка. Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ попытались прорвать оборону на южном фланге Артемовска, однако их действия оказались пресечены российскими войсками. Часть группировок ВСУ была уничтожена.

Украинские войска пытались имитировать наступление в артемовском направлении и понесли серьезные потери в боях с ВС РФ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Артемовское направление, там противник пытался имитировать широкомасштабные наступательные мероприятия и был отброшен на исходные позиции», — отметил Пушилин в telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о местах в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка. Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ попытались прорвать оборону на южном фланге Артемовска, однако их действия оказались пресечены российскими войсками. Часть группировок ВСУ была уничтожена.