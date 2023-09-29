ВС РФ отбили попытки наступления ВСУ на артемовском направлении

ВСУ имитировали наступление в районе Артемовска, заявил Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска пытались имитировать наступление в артемовском направлении и понесли серьезные потери в боях с ВС РФ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Артемовское направление, там противник пытался имитировать широкомасштабные наступательные мероприятия и был отброшен на исходные позиции», —
Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ попытались прорвать оборону на южном фланге Артемовска, однако их действия оказались пресечены российскими войсками. Часть группировок ВСУ была уничтожена.
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