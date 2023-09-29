29 сентября 2023

ВС РФ отбили попытки наступления ВСУ на артемовском направлении

Пушилин: ВС РФ снова отбросили силы ВСУ на артемовском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
ВСУ имитировали наступление в районе Артемовска, заявил Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска пытались имитировать наступление в артемовском направлении и понесли серьезные потери в боях с ВС РФ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Артемовское направление, там противник пытался имитировать широкомасштабные наступательные мероприятия и был отброшен на исходные позиции», — отметил Пушилин в telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о местах в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка.

Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ попытались прорвать оборону на южном фланге Артемовска, однако их действия оказались пресечены российскими войсками. Часть группировок ВСУ была уничтожена.

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Украинские войска пытались имитировать наступление в артемовском направлении и понесли серьезные потери в боях с ВС РФ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Артемовское направление, там противник пытался имитировать широкомасштабные наступательные мероприятия и был отброшен на исходные позиции», — отметил Пушилин в telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о местах в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка. Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ попытались прорвать оборону на южном фланге Артемовска, однако их действия оказались пресечены российскими войсками. Часть группировок ВСУ была уничтожена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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