28 ноября 2023

Ответственный за транспортную реформу чиновник вошел в политсовет ЕР Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, конференция единой россии, единая россия, ер, сумка ер
Кадровые изменения произошли во время конференции местного отделения ЕР Фото:

Директор муниципального учреждения Кургана «Транспортное управление» Павел Коваленко вошел в политсовет городского отделения партии «Единая Россия». Данная информация размещена на сайте реготделения партии.

«В связи с обновлением (ротацией) состава местного политического совета Курганского отделения Всероссийской политической партии „Единая Россия“ вновь избранными членам политического совета стали Коваленко Павел Васильевич и Плотников Никита Анатольевич», — указано в сообщении. Также во время конференции местного отделения были вручены партийные билеты семи новым членам ЕР.

В пресс-службе реготделения URA.RU уточнили, что из политсовета вышли Ксения Ковалева, которая была пресс-секретарем областного отделения «Молодой гвардии» ЕР, и экс-депутат гордумы Сергей Сухарев. Представители партии отметили, что изменения связаны с ежегодным обновлением кадрового состава.

Ранее перестановки произошли и в Шадринском районном отделении ЕР. Его возглавил руководитель округа Дмитрий Жуков. До него секретарем отделения был экс-глава округа Сергей Копылов.

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Директор муниципального учреждения Кургана «Транспортное управление» Павел Коваленко вошел в политсовет городского отделения партии «Единая Россия». Данная информация размещена на сайте реготделения партии. «В связи с обновлением (ротацией) состава местного политического совета Курганского отделения Всероссийской политической партии „Единая Россия“ вновь избранными членам политического совета стали Коваленко Павел Васильевич и Плотников Никита Анатольевич», — указано в сообщении. Также во время конференции местного отделения были вручены партийные билеты семи новым членам ЕР. В пресс-службе реготделения URA.RU уточнили, что из политсовета вышли Ксения Ковалева, которая была пресс-секретарем областного отделения «Молодой гвардии» ЕР, и экс-депутат гордумы Сергей Сухарев. Представители партии отметили, что изменения связаны с ежегодным обновлением кадрового состава. Ранее перестановки произошли и в Шадринском районном отделении ЕР. Его возглавил руководитель округа Дмитрий Жуков. До него секретарем отделения был экс-глава округа Сергей Копылов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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