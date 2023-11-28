Ответственный за транспортную реформу чиновник вошел в политсовет ЕР Кургана

Директор муниципального учреждения Кургана «Транспортное управление» Павел Коваленко вошел в политсовет городского отделения партии «Единая Россия». Данная информация размещена на сайте реготделения партии.
«В связи с обновлением (ротацией) состава местного политического совета Курганского отделения Всероссийской политической партии „Единая Россия“ вновь избранными членам политического совета стали Коваленко Павел Васильевич и Плотников Никита Анатольевич», — указано в сообщении. Также во время конференции местного отделения были вручены партийные билеты семи новым членам ЕР.
В пресс-службе реготделения URA.RU уточнили, что из политсовета вышли Ксения Ковалева, которая была пресс-секретарем областного отделения «Молодой гвардии» ЕР, и экс-депутат гордумы Сергей Сухарев. Представители партии отметили, что изменения связаны с ежегодным обновлением кадрового состава.
Ранее перестановки произошли и в Шадринском районном отделении ЕР. Его возглавил руководитель округа Дмитрий Жуков. До него секретарем отделения был экс-глава округа Сергей Копылов.
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