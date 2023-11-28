28 ноября 2023

Суд ХМАО отправил под домашний арест экс-руководителя фирмы, задолжавшей сотрудникам 200 млн рублей

Суд ХМАО отправил под домашний арест экс-главу ООО «Горизонт»
© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты Фото:

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения экс-гендиректору геологоразведочной фирмы ООО «Горизонт» Артему Шишкину. Он отправился под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого.

«[Артем Шишкин] переведен из-под стражи под домашний арест. Суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты», — рассказал журналисту URA.RU адвокат Вячеслав Гаврилов.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял под контроль ситуацию с невыплатами зарплаты работникам ООО «Горизонт». Организация не платила сотрудникам с июня 2023 года.

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Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения экс-гендиректору геологоразведочной фирмы ООО «Горизонт» Артему Шишкину. Он отправился под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого. «[Артем Шишкин] переведен из-под стражи под домашний арест. Суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты», — рассказал журналисту URA.RU адвокат Вячеслав Гаврилов. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял под контроль ситуацию с невыплатами зарплаты работникам ООО «Горизонт». Организация не платила сотрудникам с июня 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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