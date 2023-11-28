Суд ХМАО отправил под домашний арест экс-руководителя фирмы, задолжавшей сотрудникам 200 млн рублей

Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты
Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения экс-гендиректору геологоразведочной фирмы ООО «Горизонт» Артему Шишкину. Он отправился под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого.
«[Артем Шишкин] переведен из-под стражи под домашний арест. Суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты», — рассказал журналисту URA.RU адвокат Вячеслав Гаврилов.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял под контроль ситуацию с невыплатами зарплаты работникам ООО «Горизонт». Организация не платила сотрудникам с июня 2023 года.
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