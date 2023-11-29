Фонд гимнастической этики оставил в силе отстранение Ирины Винер

Фонд гимнастической этики (ГЭФ) не изменил своего решения по поводу санкций в отношении президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер. Она на два года отстранена от любого вида участия в международных соревнованиях. Об этом Фонд сообщил на своем сайте.
«Комиссия АТ ГЭФ подтверждает решение, вынесенное 6 марта 2023 года дисциплинарной комиссией ГЭФ… Двухлетнее отстранение госпожи Винер от участия или получения какой-либо аккредитации на любую роль в международных соревнованиях остается в силе», — говорится на
Санкции в отношении Винер применяются вне зависимости от защитных мер. На данный момент эти меры не позволяют тренерам и спортсменам из России участвовать в соревнованиях.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что для допуска к Олимпийским играм в 2024 году спортсмены из России не должны иметь связей с Олимпийским комитетом России (ОКР). Позже Ирина Винер призвала РФ первыми отказаться от участия в Олимпиаде. По ее мнению, российских спортсменов настолько «унижают и принижают», что в данном случае не видно положительного исхода для возможности выступления на играх.
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