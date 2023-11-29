Фонд гимнастической этики оставил в силе отстранение Ирины Винер

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, винер усманова ирина
Винер на два года отстранена от участия в международных соревнованиях Фото:
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Фонд гимнастической этики (ГЭФ) не изменил своего решения по поводу санкций в отношении президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер. Она на два года отстранена от любого вида участия в международных соревнованиях. Об этом Фонд сообщил на своем сайте.

«Комиссия АТ ГЭФ подтверждает решение, вынесенное 6 марта 2023 года дисциплинарной комиссией ГЭФ… Двухлетнее отстранение госпожи Винер от участия или получения какой-либо аккредитации на любую роль в международных соревнованиях остается в силе», — говорится на сайте Фонда.

Санкции в отношении Винер применяются вне зависимости от защитных мер. На данный момент эти меры не позволяют тренерам и спортсменам из России участвовать в соревнованиях.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что для допуска к Олимпийским играм в 2024 году спортсмены из России не должны иметь связей с Олимпийским комитетом России (ОКР). Позже Ирина Винер призвала РФ первыми отказаться от участия в Олимпиаде. По ее мнению, российских спортсменов настолько «унижают и принижают», что в данном случае не видно положительного исхода для возможности выступления на играх.

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Фонд гимнастической этики (ГЭФ) не изменил своего решения по поводу санкций в отношении президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер. Она на два года отстранена от любого вида участия в международных соревнованиях. Об этом Фонд сообщил на своем сайте. «Комиссия АТ ГЭФ подтверждает решение, вынесенное 6 марта 2023 года дисциплинарной комиссией ГЭФ… Двухлетнее отстранение госпожи Винер от участия или получения какой-либо аккредитации на любую роль в международных соревнованиях остается в силе», — говорится на сайте Фонда. Санкции в отношении Винер применяются вне зависимости от защитных мер. На данный момент эти меры не позволяют тренерам и спортсменам из России участвовать в соревнованиях. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что для допуска к Олимпийским играм в 2024 году спортсмены из России не должны иметь связей с Олимпийским комитетом России (ОКР). Позже Ирина Винер призвала РФ первыми отказаться от участия в Олимпиаде. По ее мнению, российских спортсменов настолько «унижают и принижают», что в данном случае не видно положительного исхода для возможности выступления на играх.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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