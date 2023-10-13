Глава МОК определил, как россияне смогут участвовать в Олимпиаде

Бах: россияне смогут участвовать в Олимпиаде, если они не связаны с ОКР
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Заседание исполкома Олимпийского Комитета России. Москва, окр, олимпийский комитет россии
Спортсмены из РФ не должны иметь связей с Олимпийским комитетом России, если хотят участвовать в Олимпиаде Фото:

Спортсмены из России не должны иметь связей с Олимпийским комитетом России (ОКР). Это нужно в том случае, если они претендуют на допуск к Олимпийским играм 2024 года, проходящим в Париже. Об этом журналистам сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Дедлайна нет, в решении говорится о дальнейшем уведомлении, так что мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит. Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами», — заявил Бах на трансляции заседания Международного олимпийского комитета в Мумбаи. Он добавил, что у спортсменов не должно быть никакой связи с Россией или Олимпийским комитетом России. Кроме того, президент Международного олимпийского комитета уточнил, что отстранение ОКР не играет роли в вопросе о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

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Спортсмены из России не должны иметь связей с Олимпийским комитетом России (ОКР). Это нужно в том случае, если они претендуют на допуск к Олимпийским играм 2024 года, проходящим в Париже. Об этом журналистам сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Дедлайна нет, в решении говорится о дальнейшем уведомлении, так что мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит. Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами», — заявил Бах на трансляции заседания Международного олимпийского комитета в Мумбаи. Он добавил, что у спортсменов не должно быть никакой связи с Россией или Олимпийским комитетом России. Кроме того, президент Международного олимпийского комитета уточнил, что отстранение ОКР не играет роли в вопросе о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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