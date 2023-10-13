Винер призвала Россию поступить с Олимпиадой по принципу Путина

Винер: российским спортсменам нужно первыми отказаться от участия в Олимпиаде

13 октября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

По мнению Винер, не видно положительного исхода в послаблении санкций для российских спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российским спортсменам нужно первым отказаться от участия в Олимпийских играх. Это связано с тем, что не видно положительного исхода, при котором у спортсменов из России была бы возможность выступать. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. «Я считаю, этого следовало ожидать, уже говорила об этом. Как говорит наш президент, если драка неминуема, надо бить первым. Я считаю, нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх», — передает слова Винер издание Sport24 . По ее словам, российских спортсменов настолько «унижают и принижают», что не видно положительного исхода, при котором было бы возможно выступать на Олимпиаде. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Но только в том случае, если они не связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР).

Российским спортсменам нужно первым отказаться от участия в Олимпийских играх. Это связано с тем, что не видно положительного исхода, при котором у спортсменов из России была бы возможность выступать. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. «Я считаю, этого следовало ожидать, уже говорила об этом. Как говорит наш президент, если драка неминуема, надо бить первым. Я считаю, нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх», — передает слова Винер издание Sport24. По ее словам, российских спортсменов настолько «унижают и принижают», что не видно положительного исхода, при котором было бы возможно выступать на Олимпиаде. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Но только в том случае, если они не связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР).