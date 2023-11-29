В Челябинске за мошенничество задержали московского адвоката

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Алексея Окатова обвиняют в мошенничестве Фото:

В Челябинске задержан председатель коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексей Окатов. По данным URA.RU, его обвиняют в мошенничестве.

«Окатова задержали 28 ноября, когда он приехал из Москвы в Челябинск. Здесь у него есть квартира. Вскоре ему должны избрать меру пресечения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Окатова обвиняют в преступлении, совершенном в 2013 году. На тот момент он выступал в роли конкурсного управляющего ряда банкротящихся фирм. Именно тогда, по версии следствия, он взял в лизинг несколько погрузчиков. Однако деньги так и не заплатил.

До того как перебраться в Москву, Окатов состоял в адвокатской палате Челябинской области. Являлся одним из учредителей коллегии адвокатов (КА) «Право», но был исключен из палаты. А в 2021 году вышел из состава учредителей КА. После переезда в Москву Окатов получил статус адвоката там, открыв собственное бюро «Окатов и партнеры». URA.RU пыталось связаться с коллегией. Там на звонок не ответили.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что 29 ноября Окатову должны избрать меру пресечения.

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В Челябинске задержан председатель коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексей Окатов. По данным URA.RU, его обвиняют в мошенничестве. «Окатова задержали 28 ноября, когда он приехал из Москвы в Челябинск. Здесь у него есть квартира. Вскоре ему должны избрать меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, Окатова обвиняют в преступлении, совершенном в 2013 году. На тот момент он выступал в роли конкурсного управляющего ряда банкротящихся фирм. Именно тогда, по версии следствия, он взял в лизинг несколько погрузчиков. Однако деньги так и не заплатил. До того как перебраться в Москву, Окатов состоял в адвокатской палате Челябинской области. Являлся одним из учредителей коллегии адвокатов (КА) «Право», но был исключен из палаты. А в 2021 году вышел из состава учредителей КА. После переезда в Москву Окатов получил статус адвоката там, открыв собственное бюро «Окатов и партнеры». URA.RU пыталось связаться с коллегией. Там на звонок не ответили. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что 29 ноября Окатову должны избрать меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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