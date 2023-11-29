Госдума приняла закон о принципе «бери и плати» для поставок газа

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Новый принцип для газовых потребителей вступит в силу 1 апреля 2024 года Фото:

Госдума в третьем чтении приняла закон, который закрепляет принцип «бери и плати» для долгосрочных поставок газа. Он предполагает гарантию со стороны потребителей о полной выплате стоимости газа вне зависимости от того, сколько было его закуплено в определенный период. Новый принцип будет действовать с 1 апреля 2024 года.

«Законопроект о внесении изменений в ФЗ „О газоснабжении в Российской Федерации“ и статьи 5.2 и 52.1 Градостроительного кодекса РФ [введение принципа „бери и плати“]», — отмечается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года. Из документа следует, что законопроект коснется потребителей, которые вводят в эксплуатацию новые промышленные объекты для производства газовой продукции, выработки теплоэнергии и электроэнергии.

В конце года в Госдуме также планировали рассмотреть законопроект, который обяжет потребителей проверять самим газовое оборудование в своих квартирах. Для нефтекомпаний также прелагали ввести законопроект «О налоге на сверхприбыль».

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Госдума в третьем чтении приняла закон, который закрепляет принцип «бери и плати» для долгосрочных поставок газа. Он предполагает гарантию со стороны потребителей о полной выплате стоимости газа вне зависимости от того, сколько было его закуплено в определенный период. Новый принцип будет действовать с 1 апреля 2024 года. «Законопроект о внесении изменений в ФЗ „О газоснабжении в Российской Федерации“ и статьи 5.2 и 52.1 Градостроительного кодекса РФ [введение принципа „бери и плати“]», — отмечается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года. Из документа следует, что законопроект коснется потребителей, которые вводят в эксплуатацию новые промышленные объекты для производства газовой продукции, выработки теплоэнергии и электроэнергии. В конце года в Госдуме также планировали рассмотреть законопроект, который обяжет потребителей проверять самим газовое оборудование в своих квартирах. Для нефтекомпаний также прелагали ввести законопроект «О налоге на сверхприбыль».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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