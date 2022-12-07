Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах

08 декабря 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Законопроект о проверках газа находился на доработке с 2018 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект, согласно которому россияне будут должны проверять газовое оборудование в квартирах. Об этом рассказал председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Первое чтение предложения состоялось еще в 2018 году, после чего долго дорабатывалось. «Документ вводит принцип „один дом — одна обслуживающая организация“, то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК)» — передают «Известия» слова депутата. До этого около 10-50% квартир не имели подобных соглашений, что приводило к отсутствию проверок и, как следствие, несчастным случаям. Генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев также прокомментировал это решение. Как он утверждает, его компания давно предлагала обеспечить безопасность в домах, передав отслеживание газового оборудования под контроль профессионалов. «Мы говорим об этом уже восемь лет, и наконец нас услышали. Жаль, что для принятия решения потребовалось так много времени — многие несчастья могли бы не произойти», — добавил мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что в России за неделю произошло семь взрывов газа. Одним из них стал случай в Нижневартовске, где погибло 8 человек, среди которых 4 ребенка. Следователи считают, что происшествие случилось из-за попытки установить на газовый баллон горелку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект, согласно которому россияне будут должны проверять газовое оборудование в квартирах. Об этом рассказал председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Первое чтение предложения состоялось еще в 2018 году, после чего долго дорабатывалось. «Документ вводит принцип „один дом — одна обслуживающая организация“, то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК)» — передают «Известия» слова депутата. До этого около 10-50% квартир не имели подобных соглашений, что приводило к отсутствию проверок и, как следствие, несчастным случаям. Генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев также прокомментировал это решение. Как он утверждает, его компания давно предлагала обеспечить безопасность в домах, передав отслеживание газового оборудования под контроль профессионалов. «Мы говорим об этом уже восемь лет, и наконец нас услышали. Жаль, что для принятия решения потребовалось так много времени — многие несчастья могли бы не произойти», — добавил мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что в России за неделю произошло семь взрывов газа. Одним из них стал случай в Нижневартовске, где погибло 8 человек, среди которых 4 ребенка. Следователи считают, что происшествие случилось из-за попытки установить на газовый баллон горелку.