В Турции раскрыли подробности убийства россиянок

Sabah: убийца двух россиянок в Турции выпустил в них пять пуль
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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
Предполагаемый убийца двух россиянок Андрей Куслевич специально приехал в Турцию для расравы Фото:

Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Бодруме (Турция) Андрей Куслевич, по одной из версий, являлся наемником из Литвы. Он специально приехал в турецкий город для расправы над своей бывшей супругой Ириной Двизовой из-за разногласий по поводу опеки над одной из дочерей. Погибла и сама Ирина, и ее 15-летняя дочь Даяна. На месте происшествия было обнаружено шесть пистолетных гильз. Об этом сообщает газета Sabah.

«При осмотре выяснилось, что на шторе и полу, а также на диване имеются следы крови. Были обнаружены шесть гильз. <…> Андрей Куслевич 24 ноября отправился в аэропорт Анкары со своим пятилетним сыном, которого он взял с собой после совершения убийства. На автомобиле, принадлежавшем его бывшей жене Ирине Двизовой, он отправился во Францию, а затем вернулся в Литву», — передают авторы турецкой газеты, ссылаясь на свои источники. Они отмечают, что Ирина Двизова умерла от выстрела из пистолета и в ее теле было три пули, а у Даяны, застреленной из того же оружия, в теле было обнаружено две пули. По основной версии, конфликт возник на почве опеки над общим ребенком. Куслевич хотел оформить опекунство над ним, но Двизова была против.

В первой половине дня 29 ноября в турецком городе Бодрум обнаружили тела двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и 15-летней Даяны. Старший сын убитой россиянки был уверен, что к убийству причастен его отчим Андрей Куслевич. Ему ранее было запрещено приближаться к бывшей семье по решению турецкой полиции.

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Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Бодруме (Турция) Андрей Куслевич, по одной из версий, являлся наемником из Литвы. Он специально приехал в турецкий город для расправы над своей бывшей супругой Ириной Двизовой из-за разногласий по поводу опеки над одной из дочерей. Погибла и сама Ирина, и ее 15-летняя дочь Даяна. На месте происшествия было обнаружено шесть пистолетных гильз. Об этом сообщает газета Sabah. «При осмотре выяснилось, что на шторе и полу, а также на диване имеются следы крови. Были обнаружены шесть гильз. <…> Андрей Куслевич 24 ноября отправился в аэропорт Анкары со своим пятилетним сыном, которого он взял с собой после совершения убийства. На автомобиле, принадлежавшем его бывшей жене Ирине Двизовой, он отправился во Францию, а затем вернулся в Литву», — передают авторы турецкой газеты, ссылаясь на свои источники. Они отмечают, что Ирина Двизова умерла от выстрела из пистолета и в ее теле было три пули, а у Даяны, застреленной из того же оружия, в теле было обнаружено две пули. По основной версии, конфликт возник на почве опеки над общим ребенком. Куслевич хотел оформить опекунство над ним, но Двизова была против. В первой половине дня 29 ноября в турецком городе Бодрум обнаружили тела двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и 15-летней Даяны. Старший сын убитой россиянки был уверен, что к убийству причастен его отчим Андрей Куслевич. Ему ранее было запрещено приближаться к бывшей семье по решению турецкой полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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