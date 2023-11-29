В Турции раскрыли подробности убийства россиянок

Sabah: убийца двух россиянок в Турции выпустил в них пять пуль

29 ноября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Предполагаемый убийца двух россиянок Андрей Куслевич специально приехал в Турцию для расравы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Бодруме (Турция) Андрей Куслевич, по одной из версий, являлся наемником из Литвы. Он специально приехал в турецкий город для расправы над своей бывшей супругой Ириной Двизовой из-за разногласий по поводу опеки над одной из дочерей. Погибла и сама Ирина, и ее 15-летняя дочь Даяна. На месте происшествия было обнаружено шесть пистолетных гильз. Об этом сообщает газета Sabah. «При осмотре выяснилось, что на шторе и полу, а также на диване имеются следы крови. Были обнаружены шесть гильз. <…> Андрей Куслевич 24 ноября отправился в аэропорт Анкары со своим пятилетним сыном, которого он взял с собой после совершения убийства. На автомобиле, принадлежавшем его бывшей жене Ирине Двизовой, он отправился во Францию, а затем вернулся в Литву», — передают авторы турецкой газеты, ссылаясь на свои источники. Они отмечают, что Ирина Двизова умерла от выстрела из пистолета и в ее теле было три пули, а у Даяны, застреленной из того же оружия, в теле было обнаружено две пули. По основной версии, конфликт возник на почве опеки над общим ребенком. Куслевич хотел оформить опекунство над ним, но Двизова была против. В первой половине дня 29 ноября в турецком городе Бодрум обнаружили тела двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и 15-летней Даяны. Старший сын убитой россиянки был уверен, что к убийству причастен его отчим Андрей Куслевич. Ему ранее было запрещено приближаться к бывшей семье по решению турецкой полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Бодруме (Турция) Андрей Куслевич, по одной из версий, являлся наемником из Литвы. Он специально приехал в турецкий город для расправы над своей бывшей супругой Ириной Двизовой из-за разногласий по поводу опеки над одной из дочерей. Погибла и сама Ирина, и ее 15-летняя дочь Даяна. На месте происшествия было обнаружено шесть пистолетных гильз. Об этом сообщает газета Sabah. «При осмотре выяснилось, что на шторе и полу, а также на диване имеются следы крови. Были обнаружены шесть гильз. <…> Андрей Куслевич 24 ноября отправился в аэропорт Анкары со своим пятилетним сыном, которого он взял с собой после совершения убийства. На автомобиле, принадлежавшем его бывшей жене Ирине Двизовой, он отправился во Францию, а затем вернулся в Литву», — передают авторы турецкой газеты, ссылаясь на свои источники. Они отмечают, что Ирина Двизова умерла от выстрела из пистолета и в ее теле было три пули, а у Даяны, застреленной из того же оружия, в теле было обнаружено две пули. По основной версии, конфликт возник на почве опеки над общим ребенком. Куслевич хотел оформить опекунство над ним, но Двизова была против. В первой половине дня 29 ноября в турецком городе Бодрум обнаружили тела двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и 15-летней Даяны. Старший сын убитой россиянки был уверен, что к убийству причастен его отчим Андрей Куслевич. Ему ранее было запрещено приближаться к бывшей семье по решению турецкой полиции.