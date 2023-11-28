28 ноября 2023

Financial Times: завод «Ямал СПГ» поставляет газ в порты ЕС

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, завод, ямал спг, добыча газа, центр газодобычи
Природный газ, добывающийся на заводе «Ямал СПГ», направляют в страны ЕС Фото:

Газодобывающий проект «Ямал СПГ» продолжает поставки газового ресурса в бельгийские, французские и испанские порты. Об этом пишет Financial Times.

«Порты Бельгии, Испании и Франции по-прежнему получают значительные объемы газа от завода „Ямал СПГ“. Бельгия и Франция получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов ЕС», — говорится в статье.

В бельгийском министерстве энергетики намерены сохранить долгосрочный контракт о поставке газа из России. Газовая компания Fluxys сотрудничает с Ямалом на протяжении двадцати лет.

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Газодобывающий проект «Ямал СПГ» продолжает поставки газового ресурса в бельгийские, французские и испанские порты. Об этом пишет Financial Times. «Порты Бельгии, Испании и Франции по-прежнему получают значительные объемы газа от завода „Ямал СПГ“. Бельгия и Франция получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов ЕС», — говорится в статье. В бельгийском министерстве энергетики намерены сохранить долгосрочный контракт о поставке газа из России. Газовая компания Fluxys сотрудничает с Ямалом на протяжении двадцати лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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