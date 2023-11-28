Financial Times: завод «Ямал СПГ» поставляет газ в порты ЕС

29 ноября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Природный газ, добывающийся на заводе «Ямал СПГ», направляют в страны ЕС Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Газодобывающий проект «Ямал СПГ» продолжает поставки газового ресурса в бельгийские, французские и испанские порты. Об этом пишет Financial Times. «Порты Бельгии, Испании и Франции по-прежнему получают значительные объемы газа от завода „Ямал СПГ“. Бельгия и Франция получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов ЕС», — говорится в статье. В бельгийском министерстве энергетики намерены сохранить долгосрочный контракт о поставке газа из России. Газовая компания Fluxys сотрудничает с Ямалом на протяжении двадцати лет.

Газодобывающий проект «Ямал СПГ» продолжает поставки газового ресурса в бельгийские, французские и испанские порты. Об этом пишет Financial Times. «Порты Бельгии, Испании и Франции по-прежнему получают значительные объемы газа от завода „Ямал СПГ“. Бельгия и Франция получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов ЕС», — говорится в статье. В бельгийском министерстве энергетики намерены сохранить долгосрочный контракт о поставке газа из России. Газовая компания Fluxys сотрудничает с Ямалом на протяжении двадцати лет.