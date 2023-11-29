Цены на бензин почти по всей России начали падать

29 ноября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Цены на бензин начали снижаться с 21 по 27 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU За период с 21 по 27 ноября снижение цен на бензин на заправках было зафиксировано в 36 регионах России. Такие цифры приводит Росстат в своем документе, который имеется в распоряжении URA.RU. «Больше всего бензин подешевел в Красноярском крае — на 1,1%. В Москве цены на бензин для автолюбителей не изменились. В Санкт-Петербурге — снизились на 0,1%», — отмечается в документе. При этом рост цен за отчетный период на бензин был зафиксирован в Астраханской, Владимирской и Тверской областях — на 0,3%, 0,2% и 0,1% соответственно. В ведомстве отмечают, что на АЗС в Москве бензин марки АИ-92 продавался по цене от 48,69 до 52,79 рубля, марки АИ-95 — от 53,79 до 58,49 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 49,50 до 50,94 рубля, марки АИ-95 — от 53,60 до 56,52 рубля за литр. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. Он заявил, что цены на топливо на заправках не должны превышать уровень инфляции. ФАС начала возбуждать антимонопольные дела в отношении нескольких компаний на рынке нефтепродуктов.

За период с 21 по 27 ноября снижение цен на бензин на заправках было зафиксировано в 36 регионах России. Такие цифры приводит Росстат в своем документе, который имеется в распоряжении URA.RU. «Больше всего бензин подешевел в Красноярском крае — на 1,1%. В Москве цены на бензин для автолюбителей не изменились. В Санкт-Петербурге — снизились на 0,1%», — отмечается в документе. При этом рост цен за отчетный период на бензин был зафиксирован в Астраханской, Владимирской и Тверской областях — на 0,3%, 0,2% и 0,1% соответственно. В ведомстве отмечают, что на АЗС в Москве бензин марки АИ-92 продавался по цене от 48,69 до 52,79 рубля, марки АИ-95 — от 53,79 до 58,49 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 49,50 до 50,94 рубля, марки АИ-95 — от 53,60 до 56,52 рубля за литр. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. Он заявил, что цены на топливо на заправках не должны превышать уровень инфляции. ФАС начала возбуждать антимонопольные дела в отношении нескольких компаний на рынке нефтепродуктов.