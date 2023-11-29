Получение вида на жительство упростят для некоторых россиян

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Публичные слушания в городской думе. Курган, чиновники, депутаты, шариковая ручка
Законопроект об упрощении получения ВНЖ внесли в Госдуму Фото:

Для россиян, которые пожелали вернуться на территорию страны, упростят получение вида на жительство (ВНЖ). Такой законопроект был внесен в Госдуму.

«В Госдуму внесен проект, упрощающий получение вида на жительство для соотечественников, которые пожелали репатриироваться в Россию», — говорится в документе. Инициатива предполагает, что им не нужно будет получать разрешение на временное проживание.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россию смогут вернуться все, кто уехал. Но те, кто оказывал поддержку Украине и ругают РФ не смогут осуществить переезд, добавил он.

Кроме того, мигрантам станет проще получать ВНЖ в России. Министерство образования и науки Российской Федерации предлагает установить единую стоимость экзаменов для мигрантов, которая составит 1000 рублей.

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Для россиян, которые пожелали вернуться на территорию страны, упростят получение вида на жительство (ВНЖ). Такой законопроект был внесен в Госдуму. «В Госдуму внесен проект, упрощающий получение вида на жительство для соотечественников, которые пожелали репатриироваться в Россию», — говорится в документе. Инициатива предполагает, что им не нужно будет получать разрешение на временное проживание. 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россию смогут вернуться все, кто уехал. Но те, кто оказывал поддержку Украине и ругают РФ не смогут осуществить переезд, добавил он. Кроме того, мигрантам станет проще получать ВНЖ в России. Министерство образования и науки Российской Федерации предлагает установить единую стоимость экзаменов для мигрантов, которая составит 1000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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