Получение вида на жительство упростят для некоторых россиян

29 ноября 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Законопроект об упрощении получения ВНЖ внесли в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для россиян, которые пожелали вернуться на территорию страны, упростят получение вида на жительство (ВНЖ). Такой законопроект был внесен в Госдуму. «В Госдуму внесен проект, упрощающий получение вида на жительство для соотечественников, которые пожелали репатриироваться в Россию», — говорится в документе. Инициатива предполагает, что им не нужно будет получать разрешение на временное проживание. 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россию смогут вернуться все, кто уехал. Но те, кто оказывал поддержку Украине и ругают РФ не смогут осуществить переезд, добавил он. Кроме того, мигрантам станет проще получать ВНЖ в России. Министерство образования и науки Российской Федерации предлагает установить единую стоимость экзаменов для мигрантов, которая составит 1000 рублей.

Для россиян, которые пожелали вернуться на территорию страны, упростят получение вида на жительство (ВНЖ). Такой законопроект был внесен в Госдуму. «В Госдуму внесен проект, упрощающий получение вида на жительство для соотечественников, которые пожелали репатриироваться в Россию», — говорится в документе. Инициатива предполагает, что им не нужно будет получать разрешение на временное проживание. 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россию смогут вернуться все, кто уехал. Но те, кто оказывал поддержку Украине и ругают РФ не смогут осуществить переезд, добавил он. Кроме того, мигрантам станет проще получать ВНЖ в России. Министерство образования и науки Российской Федерации предлагает установить единую стоимость экзаменов для мигрантов, которая составит 1000 рублей.