Песков раскрыл, кто не сможет вернуться в Россию

Песков: в РФ смогут вернуться все, кроме врагов
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Тот, кто помогает Украине, не сможет вернуться в РФ, сказал Песков Фото:

В Россию смогут вернуться все, кто уехал. Но те, кто помогает Украине и ругает РФ, этого сделать не смогут, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Родина у всех одна. Родина всегда открыта для всех, кроме врагов», — объяснил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он добавил, что в РФ не смогут вернуться те люди, кто оказывает помощь Украине, выступает на мероприятиях в поддержку ВСУ и клевещет на Родину. По словам Пескова, россияне таких не примут.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тех, кто уехал из страны и встал на сторону киевского режима, по возвращении «ждет Магадан». Его слова поддержал Кремль. Он добавил, что тех, кто свободно выбирают, где им жить, родина всегда ждет.

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В Россию смогут вернуться все, кто уехал. Но те, кто помогает Украине и ругает РФ, этого сделать не смогут, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. «Родина у всех одна. Родина всегда открыта для всех, кроме врагов», — объяснил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он добавил, что в РФ не смогут вернуться те люди, кто оказывает помощь Украине, выступает на мероприятиях в поддержку ВСУ и клевещет на Родину. По словам Пескова, россияне таких не примут. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тех, кто уехал из страны и встал на сторону киевского режима, по возвращении «ждет Магадан». Его слова поддержал Кремль. Он добавил, что тех, кто свободно выбирают, где им жить, родина всегда ждет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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