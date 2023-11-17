Песков раскрыл, кто не сможет вернуться в Россию

Песков: в РФ смогут вернуться все, кроме врагов

17 ноября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Тот, кто помогает Украине, не сможет вернуться в РФ, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Россию смогут вернуться все, кто уехал. Но те, кто помогает Украине и ругает РФ, этого сделать не смогут, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. «Родина у всех одна. Родина всегда открыта для всех, кроме врагов», — объяснил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV . Он добавил, что в РФ не смогут вернуться те люди, кто оказывает помощь Украине, выступает на мероприятиях в поддержку ВСУ и клевещет на Родину. По словам Пескова, россияне таких не примут. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тех, кто уехал из страны и встал на сторону киевского режима, по возвращении «ждет Магадан». Его слова поддержал Кремль. Он добавил, что тех, кто свободно выбирают, где им жить, родина всегда ждет.

В Россию смогут вернуться все, кто уехал. Но те, кто помогает Украине и ругает РФ, этого сделать не смогут, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. «Родина у всех одна. Родина всегда открыта для всех, кроме врагов», — объяснил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он добавил, что в РФ не смогут вернуться те люди, кто оказывает помощь Украине, выступает на мероприятиях в поддержку ВСУ и клевещет на Родину. По словам Пескова, россияне таких не примут. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тех, кто уехал из страны и встал на сторону киевского режима, по возвращении «ждет Магадан». Его слова поддержал Кремль. Он добавил, что тех, кто свободно выбирают, где им жить, родина всегда ждет.