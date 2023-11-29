Кадыров дал прогноз о скором окончании СВО

Кадыров: спецоперация на Украине завершится в 2024 году

29 ноября 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров уверен, что СВО скоро закончится Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация РФ на Украине завершится в следующем году. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа (в СВО — прим. URA.RU). И ради этого мы готовы выполнить любой приказ нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, уменьшение объема поставок Киеву западного оружия поможет ускорить выполнение задач спецоперации. В Британии считают, что конфликт может закончиться зимой 2024 года в случае, если Белый дом прекратит спонсировать ВСУ.

Спецоперация РФ на Украине завершится в следующем году. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа (в СВО — прим. URA.RU). И ради этого мы готовы выполнить любой приказ нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, уменьшение объема поставок Киеву западного оружия поможет ускорить выполнение задач спецоперации. В Британии считают, что конфликт может закончиться зимой 2024 года в случае, если Белый дом прекратит спонсировать ВСУ.