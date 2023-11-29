Кадыров дал прогноз о скором окончании СВО

Кадыров: спецоперация на Украине завершится в 2024 году
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Рамзан Кадыров уверен, что СВО скоро закончится Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация РФ на Украине завершится в следующем году. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа (в СВО — прим. URA.RU). И ради этого мы готовы выполнить любой приказ нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, уменьшение объема поставок Киеву западного оружия поможет ускорить выполнение задач спецоперации. В Британии считают, что конфликт может закончиться зимой 2024 года в случае, если Белый дом прекратит спонсировать ВСУ.

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Спецоперация РФ на Украине завершится в следующем году. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа (в СВО — прим. URA.RU). И ради этого мы готовы выполнить любой приказ нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, уменьшение объема поставок Киеву западного оружия поможет ускорить выполнение задач спецоперации. В Британии считают, что конфликт может закончиться зимой 2024 года в случае, если Белый дом прекратит спонсировать ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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