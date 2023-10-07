В Британии назвали срок конца спецоперации без помощи США Киеву

Экс-сотрудник MI6 Крук: конфликт на Украине может завершиться зимой

07 октября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Без финансирования Киева спецоперация может завершится через несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине может завершиться уже зимой в случае, если США прекратят спонсировать Киев. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук. «Все действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, <…> нынешний этап конфликта, подойдет к концу этой зимой», — сказал Крук в интервью youtube-каналу Judging Freedom . Госдолг США растет в геометрической прогрессии и дальнейшее выделение средств Киеву сделает ситуацию патовой не только для Америки, но и для всей Европы. В тоже время, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается резерв живой силы, да и погода скоро испортится, что затруднит продвижение пехоты, добавил эксперт. Ранее Вашингтон высказал переживания будущим финансирования Киева со стороны США из-за перестановок в Белом доме. Риск прекращения американской поддержки в течение нескольких месяцев — наихудший сценарий для администрации президента США Джо Байдена, сообщило издание Financial Times.

Спецоперация на Украине может завершиться уже зимой в случае, если США прекратят спонсировать Киев. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук. «Все действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, <…> нынешний этап конфликта, подойдет к концу этой зимой», — сказал Крук в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Госдолг США растет в геометрической прогрессии и дальнейшее выделение средств Киеву сделает ситуацию патовой не только для Америки, но и для всей Европы. В тоже время, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается резерв живой силы, да и погода скоро испортится, что затруднит продвижение пехоты, добавил эксперт. Ранее Вашингтон высказал переживания будущим финансирования Киева со стороны США из-за перестановок в Белом доме. Риск прекращения американской поддержки в течение нескольких месяцев — наихудший сценарий для администрации президента США Джо Байдена, сообщило издание Financial Times.