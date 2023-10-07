В Британии назвали срок конца спецоперации без помощи США Киеву

Экс-сотрудник MI6 Крук: конфликт на Украине может завершиться зимой
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Без финансирования Киева спецоперация может завершится через несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине может завершиться уже зимой в случае, если США прекратят спонсировать Киев. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук.

«Все действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, <…> нынешний этап конфликта, подойдет к концу этой зимой», — сказал Крук в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Госдолг США растет в геометрической прогрессии и дальнейшее выделение средств Киеву сделает ситуацию патовой не только для Америки, но и для всей Европы. В тоже время, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается резерв живой силы, да и погода скоро испортится, что затруднит продвижение пехоты, добавил эксперт.

Ранее Вашингтон высказал переживания будущим финансирования Киева со стороны США из-за перестановок в Белом доме. Риск прекращения американской поддержки в течение нескольких месяцев — наихудший сценарий для администрации президента США Джо Байдена, сообщило издание Financial Times.

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Спецоперация на Украине может завершиться уже зимой в случае, если США прекратят спонсировать Киев. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук. «Все действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, <…> нынешний этап конфликта, подойдет к концу этой зимой», — сказал Крук в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Госдолг США растет в геометрической прогрессии и дальнейшее выделение средств Киеву сделает ситуацию патовой не только для Америки, но и для всей Европы. В тоже время, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается резерв живой силы, да и погода скоро испортится, что затруднит продвижение пехоты, добавил эксперт. Ранее Вашингтон высказал переживания будущим финансирования Киева со стороны США из-за перестановок в Белом доме. Риск прекращения американской поддержки в течение нескольких месяцев — наихудший сценарий для администрации президента США Джо Байдена, сообщило издание Financial Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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