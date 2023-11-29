29 ноября 2023

Премьер Франции запретила министрам использовать WhatsApp* и Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Французским чиновникам запретили пользоваться популярными во всем мире интернет-мессенджерами Фото:

Глава французского Кабинета министров Элизабет Борн запретила подчиненным пользоваться WhatsApp*, Telegram и Signal. Согласно изданному Борн циркуляру, все три мессенджера чиновники должны удалить со своих смартфонов и компьютеров до 8 декабря.

«Документ обязывает министров до 8 декабря удалить со своих устройств все приложения (WhatsApp*,Telegram и Signal — прим.ред.) для обмена сообщениями, не одобренные агентством безопасности информационных систем», — приводит выдержки из циркуляра телеканал BFMTV.

Ранее стало известно, что первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин допустил, что власти могут пересмотреть позицию в отношении мессенджера WhatsApp*. При появлении там каналов мессенджер может быть подвергнут блокировке на территории России, сообщало RT ссылаясь на Горелкина.

*Корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ. В нее входит Facebook, Instagram, WhatsApp.

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Глава французского Кабинета министров Элизабет Борн запретила подчиненным пользоваться WhatsApp*, Telegram и Signal. Согласно изданному Борн циркуляру, все три мессенджера чиновники должны удалить со своих смартфонов и компьютеров до 8 декабря. «Документ обязывает министров до 8 декабря удалить со своих устройств все приложения (WhatsApp*,Telegram и Signal — прим.ред.) для обмена сообщениями, не одобренные агентством безопасности информационных систем», — приводит выдержки из циркуляра телеканал BFMTV. Ранее стало известно, что первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин допустил, что власти могут пересмотреть позицию в отношении мессенджера WhatsApp*. При появлении там каналов мессенджер может быть подвергнут блокировке на территории России, сообщало RT ссылаясь на Горелкина. *Корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ. В нее входит Facebook, Instagram, WhatsApp.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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