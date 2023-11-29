29 ноября 2023

Глава СК дважды затребовал доклад дела о смерти свердловской 11-месячной девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Комиссионная судебная экспертиза выяснит качество оказанной медпомощи ребенку Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин второй раз поручил предоставить доклад о ходе расследования дела по факту смерти 11-месячного младенца в Лесном (закрытый город Свердловской области). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело», — пишет telegram-канал «Следком». Первый раз Бастрыкин запросил ход расследования дела 19 сентября.

В СЭЦ СК России назначена комиссионная судебная экспертиза для выяснения того, насколько полно, качественно и своевременно была оказана медпомощь ребенку. Также специалисты повторно проведут гистологическое исследование.

Вечером 2 августа в Лесном скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была отмечена сонливость и одышка. По предварительным данным, предотвратить смерть младенца было невозможно.

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Глава СК России Александр Бастрыкин второй раз поручил предоставить доклад о ходе расследования дела по факту смерти 11-месячного младенца в Лесном (закрытый город Свердловской области). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело», — пишет telegram-канал «Следком». Первый раз Бастрыкин запросил ход расследования дела 19 сентября. В СЭЦ СК России назначена комиссионная судебная экспертиза для выяснения того, насколько полно, качественно и своевременно была оказана медпомощь ребенку. Также специалисты повторно проведут гистологическое исследование. Вечером 2 августа в Лесном скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была отмечена сонливость и одышка. По предварительным данным, предотвратить смерть младенца было невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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