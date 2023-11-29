Россиянам напомнили, кто получит повышенную пенсию в декабре

С 1 декабря часть российских пенсионеров получит повышенную пенсию. Речь идет о пожилых людях, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Также выплаты повысят пенсионерам, которые оставят трудовую деятельность, и инвалидам I группы.
«80-летним удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии и ее размер составит 15 тысяч 134 рубля. С 2016 года в России действует мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам, но после увольнения пенсии пожилым людям увеличивают с учетом всех пропущенных индексации», — пишет «Парламентская газета».
Размер выплаты увеличат людям, которые получили I группу инвалидности. При этом если фиксированную выплату при получении инвалидности уже поднимали, то в 80 лет ее повышать не будут, ее удваивают один раз.
К 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Данное постановление правительства РФ вступает в силу 1 декабря.
В Госдуме официально приняли закон, по которому в 2024 году будет увеличен размер пенсии для неработающих пенсионеров. Повышение коснется не только фиксированной части выплаты, но и коэффициентов. Согласно закону о федеральном бюджете, с 1 января 2024 года для неработающих пенсионеров размер страховой пенсии будет увеличен на 7,5%. А с 1 апреля на тот же процент будут проиндексированы социальные пенсии.
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