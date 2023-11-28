Мощное повышение пенсий ожидает россиян в 2024 году: новые размеры выплат

Путин подписал закон об индексации МРОТ и страховых пенсий на 7,5%

28 ноября 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Фиксированная выплата к страховой пенсии повысится на 8134,9 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуме официально приняли закон, по которому в 2024 году будет увеличен размер пенсии для неработающих пенсионеров. Данное повышение коснется не только фиксированной части выплаты, но и коэффициентов. URA.RU расскажет, сколько составит новый размер страховой пенсии и кому она будет положена. Какой размер пенсии по старости будет в 2024 году Согласно закону о федеральном бюджете, с 1 января 2024 года для неработающих пенсионеров размер страховой пенсии будет увеличен на 7,5%. А с 1 апреля на тот же процент будут проиндексированы социальные пенсии. На данный момент сумма фиксированной выплаты к пенсии по инвалидности и старости составляет 7567,3 рубля. С 2024 года она будет повышена до 8134,9 рублей. Кроме того, вырастет стоимость пенсионного балла. Он учитывается при расчете страховой пенсии. Его стоимость на момент 2023 года составляет 123,8 рубля. В 2024 году она будет увеличена до 133,05 рублей. На выплаты пенсий государство выделит свыше 10 триллионов рублей. Данные средства будут распределены на более чем 32 миллиона граждан РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По информации Министерства труда, у неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии составит 23 405 рублей. В Подмосковье размер минимальной пенсии повысится до 18 тысяч рублей, в Москве — до 24 500 рублей, а в Санкт-Петербурге — до 14 037 рублей. Размер пенсии по старости без трудового стража в 2024 году Есть возможность оформить социальную пенсию, если не удалось отработать положенное количество лет для страховой пенсии. На социальную пенсию могут претендовать люди, у которых по определенным причинам нет трудового стажа или его размер недостаточен для получения пенсии по старости. В данную категорию можно отнести, например, пострадавших от техногенных или радиационных катастроф. Помимо прочего, пенсионеры могут получать данный вид пенсии даже в том случае, если у них нет опыта работы. Но стоит учитывать, что при получении социальной пенсии нельзя работать по гражданско-правовому или трудовому договору. Возраст для выхода на социальную пенсию в пять раз превышает возраст для выхода на страховую пенсию, передают «Известия». Для женщин он составляет 63 года, для мужчин — 68 лет. Также точный размер социальной пенсии зависит от прожиточного минимума, который установлен в конкретном регионе. В случае, если пенсия оказывается меньше, чем прожиточный минимум, к выплате применяется социальная доплата. Она начисляется автоматически. Федеральный прожиточный минимум для пенсионера в 2023 году составляет 12 363 рубля. В 2024 году он будет повышен до 13 290 рублей. Кроме того, есть региональные минимумы, они различаются. В том случае, если они выше федерального, пенсия увеличивается за счет региональных доплат. В следующем году в Московской области прожиточный минимум проиндексируют до 15 735 рублей, а в Москве — до 16 964 рублей. Кому положена страховая пенсия Пенсию по старости получают те граждане, которые достигли пенсионного возраста, набрали пенсионные коэффициенты и необходимый трудовой стаж. Но нужно учитывать тот факт, что данные показатели меняются. В 2024 году женщины смогут выйти на страховую пенсию по старости в 58 лет, а мужчины в 63 года. Минимальный трудовой стаж, который нужен для получения этой пенсии, будет повышен с 13 до 15 лет. У некоторых граждан России получится выйти на пенсию раньше установленного возраста. Но при условии, что на это есть веские социальные основания. К этому времени также нужно накопить необходимое количество пенсионных коэффициентов. К примеру, досрочный выход на пенсию может оформить человек, который воспитывает ребенка-инвалида. В таком случае для мужчин возраст выхода на пенсию снижается до 55 лет, а для женщин — до 50 лет. Трудовой стаж должен составлять не менее 15 или 20 лет соответственно. Можно ли получать пенсию по инвалидности и по старости одновременно Получать две пенсии единовременно не получится. Но в федеральном законе существуют исключения. Некоторые категории граждан могут получать обе пенсии сразу. К таким категориям относятся: пенсионеры, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

участники Великой Отечественной войны;

пенсионеры, которые получили инвалидность из-за военной травмы. Как рассчитать страховую пенсию Пенсия по старости складывается из фиксированной части страховой пенсии, суммы пенсионных коэффициентов и из стоимости коэффициента. Фиксированная часть выплачивается за трудовой стаж. А пенсионные коэффициенты нужно накопить за время официального трудоустройства. Для расчета размера пенсии нужно умножить сумму пенсионных коэффициентов на стоимость одного коэффициента в нынешнем году. После нужно прибавить сумму фиксированной части. В Социальном фонде России можно узнать сумму накопленных коэффициентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме официально приняли закон, по которому в 2024 году будет увеличен размер пенсии для неработающих пенсионеров. Данное повышение коснется не только фиксированной части выплаты, но и коэффициентов. URA.RU расскажет, сколько составит новый размер страховой пенсии и кому она будет положена. Согласно закону о федеральном бюджете, с 1 января 2024 года для неработающих пенсионеров размер страховой пенсии будет увеличен на 7,5%. А с 1 апреля на тот же процент будут проиндексированы социальные пенсии. На данный момент сумма фиксированной выплаты к пенсии по инвалидности и старости составляет 7567,3 рубля. С 2024 года она будет повышена до 8134,9 рублей. Кроме того, вырастет стоимость пенсионного балла. Он учитывается при расчете страховой пенсии. Его стоимость на момент 2023 года составляет 123,8 рубля. В 2024 году она будет увеличена до 133,05 рублей. На выплаты пенсий государство выделит свыше 10 триллионов рублей. Данные средства будут распределены на более чем 32 миллиона граждан РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По информации Министерства труда, у неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии составит 23 405 рублей. В Подмосковье размер минимальной пенсии повысится до 18 тысяч рублей, в Москве — до 24 500 рублей, а в Санкт-Петербурге — до 14 037 рублей. Есть возможность оформить социальную пенсию, если не удалось отработать положенное количество лет для страховой пенсии. На социальную пенсию могут претендовать люди, у которых по определенным причинам нет трудового стажа или его размер недостаточен для получения пенсии по старости. В данную категорию можно отнести, например, пострадавших от техногенных или радиационных катастроф. Помимо прочего, пенсионеры могут получать данный вид пенсии даже в том случае, если у них нет опыта работы. Но стоит учитывать, что при получении социальной пенсии нельзя работать по гражданско-правовому или трудовому договору. Возраст для выхода на социальную пенсию в пять раз превышает возраст для выхода на страховую пенсию, передают «Известия». Для женщин он составляет 63 года, для мужчин — 68 лет. Также точный размер социальной пенсии зависит от прожиточного минимума, который установлен в конкретном регионе. В случае, если пенсия оказывается меньше, чем прожиточный минимум, к выплате применяется социальная доплата. Она начисляется автоматически. Федеральный прожиточный минимум для пенсионера в 2023 году составляет 12 363 рубля. В 2024 году он будет повышен до 13 290 рублей. Кроме того, есть региональные минимумы, они различаются. В том случае, если они выше федерального, пенсия увеличивается за счет региональных доплат. В следующем году в Московской области прожиточный минимум проиндексируют до 15 735 рублей, а в Москве — до 16 964 рублей. Пенсию по старости получают те граждане, которые достигли пенсионного возраста, набрали пенсионные коэффициенты и необходимый трудовой стаж. Но нужно учитывать тот факт, что данные показатели меняются. В 2024 году женщины смогут выйти на страховую пенсию по старости в 58 лет, а мужчины в 63 года. Минимальный трудовой стаж, который нужен для получения этой пенсии, будет повышен с 13 до 15 лет. У некоторых граждан России получится выйти на пенсию раньше установленного возраста. Но при условии, что на это есть веские социальные основания. К этому времени также нужно накопить необходимое количество пенсионных коэффициентов. К примеру, досрочный выход на пенсию может оформить человек, который воспитывает ребенка-инвалида. В таком случае для мужчин возраст выхода на пенсию снижается до 55 лет, а для женщин — до 50 лет. Трудовой стаж должен составлять не менее 15 или 20 лет соответственно. Получать две пенсии единовременно не получится. Но в федеральном законе существуют исключения. Некоторые категории граждан могут получать обе пенсии сразу. К таким категориям относятся: Пенсия по старости складывается из фиксированной части страховой пенсии, суммы пенсионных коэффициентов и из стоимости коэффициента. Фиксированная часть выплачивается за трудовой стаж. А пенсионные коэффициенты нужно накопить за время официального трудоустройства. Для расчета размера пенсии нужно умножить сумму пенсионных коэффициентов на стоимость одного коэффициента в нынешнем году. После нужно прибавить сумму фиксированной части. В Социальном фонде России можно узнать сумму накопленных коэффициентов.