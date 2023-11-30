Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, портрет, пмэф-2016
Минфин РФ должен учитывать интересы нефтяной отрасли при принятии решений, заявил Игорь Сечин Фото:

Налоговая политика Минфина РФ, в частности, решение о сокращении демпфера, которое не было должным образом проработано, привело к кризису на внутреннем рынке топлива в августе—сентябре текущего года. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года», — передает слова Сечина «Интерфакс». Под демпфером подразумевается механизм, ограничивающий рост цен на топливо. Он добавил, что постоянные изменения в системе налогообложения отрасли существенно влияют на деятельность компании.

Сечин также критикует Минфин за новые изменения параметров налогообложения в нефтяной отрасли, включая способ определения цены на нефть для налоговых целей. Глава «Роснефти» подчеркивает необходимость проведения тщательного анализа и обсуждения изменений в налоговой политике с учетом интересов отрасли.

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Налоговая политика Минфина РФ, в частности, решение о сокращении демпфера, которое не было должным образом проработано, привело к кризису на внутреннем рынке топлива в августе—сентябре текущего года. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года», — передает слова Сечина «Интерфакс». Под демпфером подразумевается механизм, ограничивающий рост цен на топливо. Он добавил, что постоянные изменения в системе налогообложения отрасли существенно влияют на деятельность компании. Сечин также критикует Минфин за новые изменения параметров налогообложения в нефтяной отрасли, включая способ определения цены на нефть для налоговых целей. Глава «Роснефти» подчеркивает необходимость проведения тщательного анализа и обсуждения изменений в налоговой политике с учетом интересов отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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