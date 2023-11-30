Израиль и ХАМАС продлили паузу в боях в Газе

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Перемирие между Израилем и ХАМАС продолжается Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль и палестинское движение ХАМАС приняли решение продлить временное прекращение военных действий в секторе Газа. Об этом сообщили стороны конфликта.

«Оперативная пауза продолжится», — сообщается в telegram-канале израильской армии (ЦАХАЛ). Там добавили, что это решение было принято в результате активной работы посредников, направленной на продолжение процесса освобождения заложников.

Израиль и палестинская группировка ХАМАС 21 ноября согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками. В недавних заявлениях представители ХАМАСа выразили готовность продлить временное перемирие с Израилем в отношении Иерусалима.

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Израиль и палестинское движение ХАМАС приняли решение продлить временное прекращение военных действий в секторе Газа. Об этом сообщили стороны конфликта. «Оперативная пауза продолжится», — сообщается в telegram-канале израильской армии (ЦАХАЛ). Там добавили, что это решение было принято в результате активной работы посредников, направленной на продолжение процесса освобождения заложников. Израиль и палестинская группировка ХАМАС 21 ноября согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками. В недавних заявлениях представители ХАМАСа выразили готовность продлить временное перемирие с Израилем в отношении Иерусалима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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