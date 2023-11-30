Израиль и ХАМАС продлили паузу в боях в Газе

30 ноября 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Перемирие между Израилем и ХАМАС продолжается Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль и палестинское движение ХАМАС приняли решение продлить временное прекращение военных действий в секторе Газа. Об этом сообщили стороны конфликта. «Оперативная пауза продолжится», — сообщается в telegram-канале израильской армии (ЦАХАЛ). Там добавили, что это решение было принято в результате активной работы посредников, направленной на продолжение процесса освобождения заложников. Израиль и палестинская группировка ХАМАС 21 ноября согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками. В недавних заявлениях представители ХАМАСа выразили готовность продлить временное перемирие с Израилем в отношении Иерусалима.

Израиль и палестинское движение ХАМАС приняли решение продлить временное прекращение военных действий в секторе Газа. Об этом сообщили стороны конфликта. «Оперативная пауза продолжится», — сообщается в telegram-канале израильской армии (ЦАХАЛ). Там добавили, что это решение было принято в результате активной работы посредников, направленной на продолжение процесса освобождения заложников. Израиль и палестинская группировка ХАМАС 21 ноября согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками. В недавних заявлениях представители ХАМАСа выразили готовность продлить временное перемирие с Израилем в отношении Иерусалима.