29 ноября 2023

Трое жителей ЯНАО пойдут под суд за приобретение осетра

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , рыба, осетр, агро2022
Уголовное дело о приобретении тремя жителями Лабытнанги 27 осетров передают в суд Фото:

Следственный отдел города Лабытнанги передал в суд уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и перевозке 27 особей сибирского осетр. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, в марте 2023 года трое мужчин из города Лабытнанги приобрели у жителя Приуральского района 27 особей сибирского осетра, отнесенного к водным биологическим ресурсам особо ценных видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. С целью дальнейшего использования рыбы в личных целях они погрузили осетров в багажник автомобиля и отправились обратно в Лабытнанги, однако по дороге были задержаны сотрудниками полиции», — прокомментировали в управлении СКР.

В отношении продавца уголовное дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело обвинительным заключением направлено в суд.

URA.RU уже сообщало, что в ЯНАО на реке Обь задержали мужчину, в лодке которого был обнаружен сибирский осетр и сеть. Ему грозило наказание в виде штрафа до миллиона рублей.

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Следственный отдел города Лабытнанги передал в суд уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и перевозке 27 особей сибирского осетр. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО. «По данным следствия, в марте 2023 года трое мужчин из города Лабытнанги приобрели у жителя Приуральского района 27 особей сибирского осетра, отнесенного к водным биологическим ресурсам особо ценных видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. С целью дальнейшего использования рыбы в личных целях они погрузили осетров в багажник автомобиля и отправились обратно в Лабытнанги, однако по дороге были задержаны сотрудниками полиции», — прокомментировали в управлении СКР. В отношении продавца уголовное дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело обвинительным заключением направлено в суд. URA.RU уже сообщало, что в ЯНАО на реке Обь задержали мужчину, в лодке которого был обнаружен сибирский осетр и сеть. Ему грозило наказание в виде штрафа до миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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