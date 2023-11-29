Трое жителей ЯНАО пойдут под суд за приобретение осетра

Уголовное дело о приобретении тремя жителями Лабытнанги 27 осетров передают в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный отдел города Лабытнанги передал в суд уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и перевозке 27 особей сибирского осетр. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, в марте 2023 года трое мужчин из города Лабытнанги приобрели у жителя Приуральского района 27 особей сибирского осетра, отнесенного к водным биологическим ресурсам особо ценных видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. С целью дальнейшего использования рыбы в личных целях они погрузили осетров в багажник автомобиля и отправились обратно в Лабытнанги, однако по дороге были задержаны сотрудниками полиции», — прокомментировали в управлении СКР.

В отношении продавца уголовное дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело обвинительным заключением направлено в суд.

URA.RU уже сообщало, что в ЯНАО на реке Обь задержали мужчину, в лодке которого был обнаружен сибирский осетр и сеть. Ему грозило наказание в виде штрафа до миллиона рублей.