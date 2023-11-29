В Тобольске завершили реконструкцию крупных участков водовода

СУЭНКО продолжает улучшать качество воды во втором городе региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тобольский филиал СУЭНКО завершил работы по прокладке двух участков водопроводных сетей диаметром 500 мм: реконструкцию водовода, идущего от Жуковского водозабора до кольцевого перекрестка улиц Знаменского — Неймышева и строительство закольцовки на водопроводных сетях между Соколовским и Жуковскими водозаборами. Как рассказали в пресс-службе компании, общая протяженность сетей составила 5,8 километра.

«Благодаря применению современных технологий и материалов, мы смогли значительно повысить надежность и долговечность водопроводной системы города. Реконструкция данных участков является важным шагом к улучшению качества предоставляемых услуг. Мы продолжаем инвестировать в обновление инфраструктуры и повышение эффективности нашей работы», — рассказал URA.RU директор СУЭНКО Данил Анучин.

Реконструкция проводилась в соответствии с соглашением, подписанным между Фондом содействия реформированию ЖКХ, администрацией Тобольска и правительством Тюменской области. Специалисты уложили новые полиэтиленовые трубы, срок службы которых составляет 50 лет. Прокладка водопроводов велась методом горизонтально-направленного бурения, что позволило беспрепятственно пройти заболоченные участки местности и сократить время работ.

Как сообщили в СУЭНКО, в 2023 году на работы на сетях водоснабжения и водоотведения Тобольска направлено более 240 млн рублей. Эти средства пошли на ремонт и реконструкцию очистных сооружений, нескольких участков водопроводных сетей.