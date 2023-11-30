Мишустин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, мишустин михаил
Мишустин дал поручение внести проект постановления о продлении на 2024 год моратория на проверки Фото:

Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития в ближайшие 10 дней внести в кабмин проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки. Об этом сообщается в telegram-канале правительства.

«Исключение будет сделано для объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска, а также проверок, которые проводятся контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении правительства. К объектам высокого и чрезвычайно высокого категорий риска относятся объекты социальной и промышленной направленности. Кроме того, это деятельность, имеющая схожий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере, пояснили в кабмине.

Поручение о продлении моратория было дано президентом РФ Владимиром Путиным 22 ноября. Это было сделано по итогам совещания главы государства с членами правительства и доклада вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития в ближайшие 10 дней внести в кабмин проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки. Об этом сообщается в telegram-канале правительства. «Исключение будет сделано для объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска, а также проверок, которые проводятся контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении правительства. К объектам высокого и чрезвычайно высокого категорий риска относятся объекты социальной и промышленной направленности. Кроме того, это деятельность, имеющая схожий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере, пояснили в кабмине. Поручение о продлении моратория было дано президентом РФ Владимиром Путиным 22 ноября. Это было сделано по итогам совещания главы государства с членами правительства и доклада вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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