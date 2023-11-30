Baza: блогера-трансгендера Хилми задержали за распространение порно

Правоохранительные органы задержали блогера-трансгендера Хилми. Он подозревается в распространении порнографического контента.
«Блогер Хилми задержан за распространение порно», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что эксперты провели анализ видеоматериалов, опубликованных на его каналах в ноябре и декабре прошлого года, и пришли к выводу о их порнографическом характере.
Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено 20 апреля. В июле он был подвергнут допросу в полицейском участке, а затем отпущен под подписку о невыезде. В течение дня 29 ноября сотрудники полиции задержали Хилми возле его дома на улице Рощинской и доставили его в следственный комитет.
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