Baza: блогера-трансгендера Хилми задержали за распространение порно

30 ноября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Блогер-трансгендер Хилми подозревается в распространении порно, пишет Baza Фото: Хилми Форкс / instagram-аккаунт (Запрещенная в Российской Федерации соцсеть) / https://www.instagram.com/hilmi_forks Правоохранительные органы задержали блогера-трансгендера Хилми. Он подозревается в распространении порнографического контента. «Блогер Хилми задержан за распространение порно», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что эксперты провели анализ видеоматериалов, опубликованных на его каналах в ноябре и декабре прошлого года, и пришли к выводу о их порнографическом характере. Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено 20 апреля. В июле он был подвергнут допросу в полицейском участке, а затем отпущен под подписку о невыезде. В течение дня 29 ноября сотрудники полиции задержали Хилми возле его дома на улице Рощинской и доставили его в следственный комитет.

Правоохранительные органы задержали блогера-трансгендера Хилми. Он подозревается в распространении порнографического контента. «Блогер Хилми задержан за распространение порно», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что эксперты провели анализ видеоматериалов, опубликованных на его каналах в ноябре и декабре прошлого года, и пришли к выводу о их порнографическом характере. Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено 20 апреля. В июле он был подвергнут допросу в полицейском участке, а затем отпущен под подписку о невыезде. В течение дня 29 ноября сотрудники полиции задержали Хилми возле его дома на улице Рощинской и доставили его в следственный комитет.