Baza: блогера-трансгендера Хилми задержали за распространение порно

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Блогер-трансгендер Хилми подозревается в распространении порно, пишет Baza Фото:

Правоохранительные органы задержали блогера-трансгендера Хилми. Он подозревается в распространении порнографического контента.

«Блогер Хилми задержан за распространение порно», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что эксперты провели анализ видеоматериалов, опубликованных на его каналах в ноябре и декабре прошлого года, и пришли к выводу о их порнографическом характере.

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено 20 апреля. В июле он был подвергнут допросу в полицейском участке, а затем отпущен под подписку о невыезде. В течение дня 29 ноября сотрудники полиции задержали Хилми возле его дома на улице Рощинской и доставили его в следственный комитет.

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Правоохранительные органы задержали блогера-трансгендера Хилми. Он подозревается в распространении порнографического контента. «Блогер Хилми задержан за распространение порно», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что эксперты провели анализ видеоматериалов, опубликованных на его каналах в ноябре и декабре прошлого года, и пришли к выводу о их порнографическом характере. Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено 20 апреля. В июле он был подвергнут допросу в полицейском участке, а затем отпущен под подписку о невыезде. В течение дня 29 ноября сотрудники полиции задержали Хилми возле его дома на улице Рощинской и доставили его в следственный комитет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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