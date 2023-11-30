Что происходит на границе Венесуэлы и Гайаны: боевые действия, вторжение

На границе Венесуэлы и Гайаны начались боевые действия

30 ноября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Венесуэла и Гайана ведут борьбу за спорную область Эссекибо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Венесуэла проводит военную операцию для присоединения спорного региона Эссекибо. Есть информация о боях между венесуэльской армией и силами Гайаны. URA.RU собрало информацию, которая известна о конфликте на данный момент. Почему разгорелся конфликт 3 декабря правительство Венесуэлы проведет референдум, чтобы решить спор с Гайаной о принадлежности территории Эссекибо, которая обладает богатыми запасами нефти. Референдум предложит венесуэльским избирателям пять вопросов и даст правительству возможность принять решение относительно вмешательства Международного суда в этот территориальный спор, который длится более ста лет. В рамках референдума будет задан вопрос о предоставлении жителям региона венесуэльского гражданства. Гайана считает, что такой шаг позволит Венесуэле захватить спорную территорию. Конфликт возник после того, как несколько нефтяных компаний, включая ExxonMobil, начали разработку нефтяных месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Конфликт между двумя странами продолжается уже более 100 лет. Что происходит сейчас Официальная информация о боестолкновениях отсутствует. СМИ сообщают о возможной поддержке Гайаны со стороны Бразилии, США и Великобритании в случае военного вторжения. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила уверенность в принадлежности спорной территории Эссекибо Венесуэле. Бразильская армия активировала экстренную мобилизацию из-за потенциального вторжения Венесуэлы в Гайану через их территорию. Это вызывает опасения о безопасности Бразилии. Интенсивная военная подготовка может говорить о возникновении в будущем большого конфликта. Новости о мобилизации быстро распространяются, что может повлиять на весь регион Южной Америки. История вопроса Спор между Венесуэлой и Гайаной связан с областью Эссекибо. В 1899 году арбитражный суд присудил эту территорию Гайане, но Венесуэла не признала это решение и считает его недействительным. Обе страны претендуют на права на Эссекибо. На границе регулярно возникают различные инциденты. Главными причинами важности этой области для обеих сторон являются ресурсы, такие как нефть, газ, золото и бокситы, а также ее геостратегическое положение рядом с атлантическим побережьем. Владение Эссекибо обеспечивает геополитическое преимущество и контроль над морскими ресурсами и коммерческими маршрутами. Кроме того, вопрос о границе имеет символическое значение для обеих сторон из-за национальной гордости и стремления подтвердить свою территориальную целостность и суверенитет. Различные правительства предпринимали попытки разрешить проблему путем дипломатических переговоров и посредничества международных организаций. Однако на данный момент отношения между двумя странами остаются напряженными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Венесуэла проводит военную операцию для присоединения спорного региона Эссекибо. Есть информация о боях между венесуэльской армией и силами Гайаны. URA.RU собрало информацию, которая известна о конфликте на данный момент. 3 декабря правительство Венесуэлы проведет референдум, чтобы решить спор с Гайаной о принадлежности территории Эссекибо, которая обладает богатыми запасами нефти. Референдум предложит венесуэльским избирателям пять вопросов и даст правительству возможность принять решение относительно вмешательства Международного суда в этот территориальный спор, который длится более ста лет. В рамках референдума будет задан вопрос о предоставлении жителям региона венесуэльского гражданства. Гайана считает, что такой шаг позволит Венесуэле захватить спорную территорию. Конфликт возник после того, как несколько нефтяных компаний, включая ExxonMobil, начали разработку нефтяных месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Конфликт между двумя странами продолжается уже более 100 лет. Официальная информация о боестолкновениях отсутствует. СМИ сообщают о возможной поддержке Гайаны со стороны Бразилии, США и Великобритании в случае военного вторжения. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила уверенность в принадлежности спорной территории Эссекибо Венесуэле. Бразильская армия активировала экстренную мобилизацию из-за потенциального вторжения Венесуэлы в Гайану через их территорию. Это вызывает опасения о безопасности Бразилии. Интенсивная военная подготовка может говорить о возникновении в будущем большого конфликта. Новости о мобилизации быстро распространяются, что может повлиять на весь регион Южной Америки. Спор между Венесуэлой и Гайаной связан с областью Эссекибо. В 1899 году арбитражный суд присудил эту территорию Гайане, но Венесуэла не признала это решение и считает его недействительным. Обе страны претендуют на права на Эссекибо. На границе регулярно возникают различные инциденты. Главными причинами важности этой области для обеих сторон являются ресурсы, такие как нефть, газ, золото и бокситы, а также ее геостратегическое положение рядом с атлантическим побережьем. Владение Эссекибо обеспечивает геополитическое преимущество и контроль над морскими ресурсами и коммерческими маршрутами. Кроме того, вопрос о границе имеет символическое значение для обеих сторон из-за национальной гордости и стремления подтвердить свою территориальную целостность и суверенитет. Различные правительства предпринимали попытки разрешить проблему путем дипломатических переговоров и посредничества международных организаций. Однако на данный момент отношения между двумя странами остаются напряженными.