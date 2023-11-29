Губернатор Комарова объявила о разработке новых нефтяных месторождений в ХМАО

Новые месторождения разрабатывают компании «Лукойл-Западная Сибирь» и «Сургутнефтегаз» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что в 2023 году в округе введены в эксплуатацию два новых нефтяных месторождения: Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское. Об этом она сообщила во время отчета о результатах деятельности правительства Югры, прямой эфир которого транслировался на официальной странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

«В ХМАО в 2023 году в пробную эксплуатацию введены Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское месторождения. Они разрабатываются компаниями „Лукойл-Западная Сибирь“ и „Сургутнефтегаз“», — рассказала Комарова.

Юккун-Еганское месторождение расположено на территории Нижневартовского района в 30 км от Покачей. Восточно-Рогожниковское находится в Ханты-Мансийском районе ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что за счет геолого-разведочных работ в 2023 году нефтяной потенциал ХМАО увеличится на 240 миллионов тонн нефти. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев на Югорском экономическом форуме в Ханты-Мансийске.