29 ноября 2023

Губернатор Комарова объявила о разработке новых нефтяных месторождений в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , буровая, нефть, качалки
Новые месторождения разрабатывают компании «Лукойл-Западная Сибирь» и «Сургутнефтегаз» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что в 2023 году в округе введены в эксплуатацию два новых нефтяных месторождения: Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское. Об этом она сообщила во время отчета о результатах деятельности правительства Югры, прямой эфир которого транслировался на официальной странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

«В ХМАО в 2023 году в пробную эксплуатацию введены Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское месторождения. Они разрабатываются компаниями „Лукойл-Западная Сибирь“ и „Сургутнефтегаз“», — рассказала Комарова.

Юккун-Еганское месторождение расположено на территории Нижневартовского района в 30 км от Покачей. Восточно-Рогожниковское находится в Ханты-Мансийском районе ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что за счет геолого-разведочных работ в 2023 году нефтяной потенциал ХМАО увеличится на 240 миллионов тонн нефти. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев на Югорском экономическом форуме в Ханты-Мансийске.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что в 2023 году в округе введены в эксплуатацию два новых нефтяных месторождения: Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское. Об этом она сообщила во время отчета о результатах деятельности правительства Югры, прямой эфир которого транслировался на официальной странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте». «В ХМАО в 2023 году в пробную эксплуатацию введены Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское месторождения. Они разрабатываются компаниями „Лукойл-Западная Сибирь“ и „Сургутнефтегаз“», — рассказала Комарова. Юккун-Еганское месторождение расположено на территории Нижневартовского района в 30 км от Покачей. Восточно-Рогожниковское находится в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Ранее URA.RU писало, что за счет геолого-разведочных работ в 2023 году нефтяной потенциал ХМАО увеличится на 240 миллионов тонн нефти. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев на Югорском экономическом форуме в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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