21 ноября 2023

Нефтяники ХМАО ввели в эксплуатацию два новых месторождения в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Запущенные в 2023 оду месторождения расположены в Нижневартовском и Октябрьском районах ХМАО Фото:

Нефтяники ХМАО в 2023 году ввели в пробную эксплуатацию два новых месторождения. Информацию о нефтедобывающих объектах сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев на Югорском экономической форуме в Ханты-Мансийске, который транслировался на официальном портале мероприятия.

«В этом году в пробную эксплуатацию введены два месторождения. Они расположены в Нижневартовском и Октябрьском районах округа», — сказал Черняев.

Вице-губернатор отметил, что недропользователи ХМАО и Роснедра уделяют большое внимание разведке новых запасов полезных ископаемых: за счет геолого-разведочных работ в 2023 году нефтяной потенциал округа увеличится на 240 млн тонн нефти. В следующем году, по словам Черняева, власти округа планируют сохранить темпы вовлечения в разработку новых месторождений.

Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. По прогнозам в 2023 году добудут на восемь тонн нефти меньше, чем в прошлом.

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Нефтяники ХМАО в 2023 году ввели в пробную эксплуатацию два новых месторождения. Информацию о нефтедобывающих объектах сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев на Югорском экономической форуме в Ханты-Мансийске, который транслировался на официальном портале мероприятия. «В этом году в пробную эксплуатацию введены два месторождения. Они расположены в Нижневартовском и Октябрьском районах округа», — сказал Черняев. Вице-губернатор отметил, что недропользователи ХМАО и Роснедра уделяют большое внимание разведке новых запасов полезных ископаемых: за счет геолого-разведочных работ в 2023 году нефтяной потенциал округа увеличится на 240 млн тонн нефти. В следующем году, по словам Черняева, власти округа планируют сохранить темпы вовлечения в разработку новых месторождений. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. По прогнозам в 2023 году добудут на восемь тонн нефти меньше, чем в прошлом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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