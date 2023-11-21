Нефтяники ХМАО ввели в эксплуатацию два новых месторождения в 2023 году

Нефтяники ХМАО в 2023 году ввели в пробную эксплуатацию два новых месторождения. Информацию о нефтедобывающих объектах сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев на Югорском экономической форуме в Ханты-Мансийске, который транслировался на официальном портале мероприятия.
«В этом году в пробную эксплуатацию введены два месторождения. Они расположены в Нижневартовском и Октябрьском районах округа», — сказал Черняев.
Вице-губернатор отметил, что недропользователи ХМАО и Роснедра уделяют большое внимание разведке новых запасов полезных ископаемых: за счет геолого-разведочных работ в 2023 году нефтяной потенциал округа увеличится на 240 млн тонн нефти. В следующем году, по словам Черняева, власти округа планируют сохранить темпы вовлечения в разработку новых месторождений.
Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. По прогнозам в 2023 году добудут на восемь тонн нефти меньше, чем в прошлом.
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