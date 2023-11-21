Нефтяники ХМАО ввели в эксплуатацию два новых месторождения в 2023 году

22 ноября 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Запущенные в 2023 оду месторождения расположены в Нижневартовском и Октябрьском районах ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтяники ХМАО в 2023 году ввели в пробную эксплуатацию два новых месторождения. Информацию о нефтедобывающих объектах сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев на Югорском экономической форуме в Ханты-Мансийске, который транслировался на официальном портале мероприятия. «В этом году в пробную эксплуатацию введены два месторождения. Они расположены в Нижневартовском и Октябрьском районах округа», — сказал Черняев. Вице-губернатор отметил, что недропользователи ХМАО и Роснедра уделяют большое внимание разведке новых запасов полезных ископаемых: за счет геолого-разведочных работ в 2023 году нефтяной потенциал округа увеличится на 240 млн тонн нефти. В следующем году, по словам Черняева, власти округа планируют сохранить темпы вовлечения в разработку новых месторождений. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. По прогнозам в 2023 году добудут на восемь тонн нефти меньше, чем в прошлом.

Нефтяники ХМАО в 2023 году ввели в пробную эксплуатацию два новых месторождения. Информацию о нефтедобывающих объектах сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев на Югорском экономической форуме в Ханты-Мансийске, который транслировался на официальном портале мероприятия. «В этом году в пробную эксплуатацию введены два месторождения. Они расположены в Нижневартовском и Октябрьском районах округа», — сказал Черняев. Вице-губернатор отметил, что недропользователи ХМАО и Роснедра уделяют большое внимание разведке новых запасов полезных ископаемых: за счет геолого-разведочных работ в 2023 году нефтяной потенциал округа увеличится на 240 млн тонн нефти. В следующем году, по словам Черняева, власти округа планируют сохранить темпы вовлечения в разработку новых месторождений. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. По прогнозам в 2023 году добудут на восемь тонн нефти меньше, чем в прошлом.