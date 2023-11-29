Каким станет аэропорт Салехарда после масштабной реконструкции

В Салехарде начнут реконструкцию аэропорта в 2024 году

Аэропорт Салехарда соединяет всю западную часть ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аэропорт Салехарда ожидает масштабная реконструкция в 2024 году. Изменения коснутся залов ожидания, внутренней инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы. URA.RU рассказывает обо всех преобразованиях, которые ждут аэропорт столицы округа.

Воздушная артерия Салехарда

Аэропорт Салехарда осуществляет самолетные рейсы в регионы РФ, а также вертолетные вылеты в отдаленные точки округа. Воздушная гавань соединяет всю западную часть ЯНАО.

Что представляет собой аэропорт сегодня

Привычный вид аэропорта со стеклянным куполом существует с 2000 года, тогда была проведена последняя на сегодняшний день реконструкция. Размер взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2725 метров асфальтобетонного покрытия. Пропускная способность воздушного порта — 120 пассажиров в час.

Стеклянный купол — фирменная особенность аэропорта Салехарда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как преобразится аэропорт после реконструкции

После реконструкции площадь аэропорта увеличится до 12 тысяч кв.м (сейчас 10314 кв.м), появятся два зала ожидания повышенного комфорта. Для посадки в самолет будут установлены два телескопических трапа. Парковочные места для пассажиров достигнут 150 машиномест. Терминал будет способен принимать до 390 человек в час на прилет и столько же на вылет. ВПП комплексно модернизируют, что позволит размещать 25 самолетов на территории аэропорта одновременно.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о планах реконструкции салехардского аэропорта, отметив при этом важность комфорта жителей и перспективы развития туризма на Ямале. «После реконструкции втрое увеличится пропускная способность аэропорта. Современный терминал необходим и для комфорта жителей окружной столицы, и для реализации наших больших планов по развитию туризма на Полярном Урале», — подчеркнул ямальский губернатор.