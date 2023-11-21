Глава Росавиации и губернатор ЯНАО обсудили развитие воздушного транспорта в округе

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Росавиации Дмитрием Ядровым

22 ноября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО отметил развитие воздушной отрасли в округе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. На встрече обсуждались перспективы развития воздушной отрасли на Ямале, а также развитие беспилотной авиации в округе. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации. «Жизнь людей на обширной территории Ямало-Ненецкого автономного округа невозможно представить без сильной гражданской авиации, которая не имеет альтернативы в Арктике. Мы и дальше будем поддерживать развитие в регионе наземной инфраструктуры воздушного транспорта, местных авиакомпаний, продолжим содействовать внедрению в экономику округа беспилотных авиационных технологий», — приводит слова Ядрова официальный портал Росавиации. Губернатор ЯНАО поделился планами по улучшению аэропорта в Салехарде и отметил развитие беспилотной отрасли в округе. «Планируем начать модернизацию уже в следующем году. Сейчас завершаются конкурсные процедуры, которые определят будущего инвестора. После реконструкции втрое увеличится пропускная способность аэропорта», — отметил Артюхов. «Округ в числе лидеров в стране по развитию беспилотной авиации дальнего действия. На вооружении спасателей пять беспилотных авиационных средств дальнего действия „Орлан-10“ и „Лунь“. Огромные территории региона требуют активного внедрения современных подходов мониторинга и контроля. Также проходит эксперимент по применению беспилотников в доставке грузов в отдаленные поселки», — подчеркнул губернатор ЯМАЛА. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. На встрече обсуждались перспективы развития воздушной отрасли на Ямале, а также развитие беспилотной авиации в округе. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации. «Жизнь людей на обширной территории Ямало-Ненецкого автономного округа невозможно представить без сильной гражданской авиации, которая не имеет альтернативы в Арктике. Мы и дальше будем поддерживать развитие в регионе наземной инфраструктуры воздушного транспорта, местных авиакомпаний, продолжим содействовать внедрению в экономику округа беспилотных авиационных технологий», — приводит слова Ядрова официальный портал Росавиации. Губернатор ЯНАО поделился планами по улучшению аэропорта в Салехарде и отметил развитие беспилотной отрасли в округе. «Планируем начать модернизацию уже в следующем году. Сейчас завершаются конкурсные процедуры, которые определят будущего инвестора. После реконструкции втрое увеличится пропускная способность аэропорта», — отметил Артюхов. «Округ в числе лидеров в стране по развитию беспилотной авиации дальнего действия. На вооружении спасателей пять беспилотных авиационных средств дальнего действия „Орлан-10“ и „Лунь“. Огромные территории региона требуют активного внедрения современных подходов мониторинга и контроля. Также проходит эксперимент по применению беспилотников в доставке грузов в отдаленные поселки», — подчеркнул губернатор ЯМАЛА.