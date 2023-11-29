В Тюмени многодетные семьи готовятся объявить голодовку

Тюменцы хотят объявить голодовку из-за грязи, отсутствия дорог, остановок, освещения и водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетные семьи — владельцы бесплатной земли в деревне Падерина (Тюменский район), готовятся объявить голодовку в знак протеста против бездействия властей по организации инфраструктуры вокруг их участков. Об этом URA.RU рассказал член инициативной группы Сергей Кузнецов.

«Со своими проблемами мы обратились в прокуратуру, прокурор Тюменской области (Владислав Московских — прим. URA.RU) лично приехал и осмотрел наши участки. Затем было видеосовещание с участием замгенпрокурора по УрФО (Сергеем Зайцевым — прим. ред.). Там было объявлено, что если власти не начнут исправлять ситуацию в ближайшие 30 дней, то к Новому году не меньше двух десятков семей выйдут на пикет-голодовку», — рассказал URA.RU Сергей Кузнецов.

По его словам, участки в деревне Падерина Тюменского района многодетным начали выдавать в 2016 году. Однако на сегодняшний день на территории нет дорог, освещения, остановочных комплексов, центрального водоснабжения и канализации.

«Две центральные улицы отсыпаны крупным щебнем. На легковом авто ездить невозможно. На примыканиях просто глина и грязь. Туда отказываются ездить даже подрядные организации, поэтому строить дома невозможно. До ближайшего автобуса нашим детям приходится ходить пешком, от сотни метров до километра, и это все по грязи и в темноте», — добавил Сергей Кузнецов.

Мужчина отметил, что во время совещания Сергей Зайцев дал поручение тюменским властям ускорить сроки обеспечения многодетных инфраструктурой. URA.RU направило в правительство региона запрос: агентство попросило рассказать, какие меры будут приняты для решения ситуации. Ответ ожидается.