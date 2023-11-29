29 ноября 2023

В ЯНАО освободился пост начальника отдела полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг УМВД антикоррупция Курган, мвд, погоны, подполковник, полиция
В Пуровском районе ЯНАО ушел на пенсию начальник ОМВД Анатолий Варенцов Фото:
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В Пуровском районе ЯНАО проводили на пенсию начальника отдела УМВД Анатолия Варенцова. Временно исполнять обязанности начальника отдела будет Андрей Агарков, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«Коллектив пуровских полицейских в торжественной обстановке проводил на заслуженный отдых своего руководителя — начальника ОМВД по Пуровскому району подполковника полиции Анатолия Варенцова. Временно исполняющий обязанности начальника подполковник полиции Андрей Агарков от имени всего личного состава выразил слова благодарности [Варенцову] за годы многолетней службы, профессионализм», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте.

Варенцов начал службу в системе МВД в 2003 году, на Ямал приехал в 2016 году и работал в Пуровском ОМВД в должности зама по оперативной работе. В апреле 2019 года в адрес УМВД по ЯНАО поступили анонимные жалобы на действия Варенцова и начальника службы участковых уполномоченных Александра Колмыкова, по данному факту проводилась служебная проверка. В июне 2022 года Варенцов занял пост начальника Пуровского ОМВД.

Андрей Агарков поблагодарил Анатолия Варенцова за службу
Андрей Агарков поблагодарил Анатолия Варенцова за службу
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В Пуровском районе ЯНАО проводили на пенсию начальника отдела УМВД Анатолия Варенцова. Временно исполнять обязанности начальника отдела будет Андрей Агарков, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Коллектив пуровских полицейских в торжественной обстановке проводил на заслуженный отдых своего руководителя — начальника ОМВД по Пуровскому району подполковника полиции Анатолия Варенцова. Временно исполняющий обязанности начальника подполковник полиции Андрей Агарков от имени всего личного состава выразил слова благодарности [Варенцову] за годы многолетней службы, профессионализм», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Варенцов начал службу в системе МВД в 2003 году, на Ямал приехал в 2016 году и работал в Пуровском ОМВД в должности зама по оперативной работе. В апреле 2019 года в адрес УМВД по ЯНАО поступили анонимные жалобы на действия Варенцова и начальника службы участковых уполномоченных Александра Колмыкова, по данному факту проводилась служебная проверка. В июне 2022 года Варенцов занял пост начальника Пуровского ОМВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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