В Пуровском районе ЯНАО ушел на пенсию начальник ОМВД Анатолий Варенцов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Пуровском районе ЯНАО проводили на пенсию начальника отдела УМВД Анатолия Варенцова. Временно исполнять обязанности начальника отдела будет Андрей Агарков, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«Коллектив пуровских полицейских в торжественной обстановке проводил на заслуженный отдых своего руководителя — начальника ОМВД по Пуровскому району подполковника полиции Анатолия Варенцова. Временно исполняющий обязанности начальника подполковник полиции Андрей Агарков от имени всего личного состава выразил слова благодарности [Варенцову] за годы многолетней службы, профессионализм», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте.

Варенцов начал службу в системе МВД в 2003 году, на Ямал приехал в 2016 году и работал в Пуровском ОМВД в должности зама по оперативной работе. В апреле 2019 года в адрес УМВД по ЯНАО поступили анонимные жалобы на действия Варенцова и начальника службы участковых уполномоченных Александра Колмыкова, по данному факту проводилась служебная проверка. В июне 2022 года Варенцов занял пост начальника Пуровского ОМВД.