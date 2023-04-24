24 апреля 2023

Бывшего курганского полицейского задержали по обвинению в пытках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская помощь, скорая помошь
После допроса в отделе полиции курганца увезли в больницу Фото:

Экс-сотрудник ОМВД «Шадринский» (Курганская область) задержан и помещен под стражу по подозрению в применении пыток при допросе задержанного гражданина. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Перечень статей: ч. 4 с. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением пытки). Об избрании меры пресечения Б. в виде помещения под стражу — судебный акт оставлен без изменения», — говорится на сайте облсуда. В Курганском городском суде URA.RU подтвердили, что мужчина был помещен под стражу в начале апреля

По данным источников, мужчина допрашивал задержанного. Полицейский якобы потерял контроль над собой и сломал своей жертве 9 ребер. Пострадавшего увезли в больницу, а полицейский впоследствии уволился. Спустя время было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы по инкриминируемой статье.

Редакция обратилась в управление МВД области с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент опубликования новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ задержали сотрудника отдела полиции «Кетовский». Мужчину подозревают в мошенничестве.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-сотрудник ОМВД «Шадринский» (Курганская область) задержан и помещен под стражу по подозрению в применении пыток при допросе задержанного гражданина. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Перечень статей: ч. 4 с. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением пытки). Об избрании меры пресечения Б. в виде помещения под стражу — судебный акт оставлен без изменения», — говорится на сайте облсуда. В Курганском городском суде URA.RU подтвердили, что мужчина был помещен под стражу в начале апреля По данным источников, мужчина допрашивал задержанного. Полицейский якобы потерял контроль над собой и сломал своей жертве 9 ребер. Пострадавшего увезли в больницу, а полицейский впоследствии уволился. Спустя время было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы по инкриминируемой статье. Редакция обратилась в управление МВД области с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент опубликования новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ задержали сотрудника отдела полиции «Кетовский». Мужчину подозревают в мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...