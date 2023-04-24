Бывшего курганского полицейского задержали по обвинению в пытках

После допроса в отделе полиции курганца увезли в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-сотрудник ОМВД «Шадринский» (Курганская область) задержан и помещен под стражу по подозрению в применении пыток при допросе задержанного гражданина. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Перечень статей: ч. 4 с. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением пытки). Об избрании меры пресечения Б. в виде помещения под стражу — судебный акт оставлен без изменения», — говорится на сайте облсуда. В Курганском городском суде URA.RU подтвердили, что мужчина был помещен под стражу в начале апреля

По данным источников, мужчина допрашивал задержанного. Полицейский якобы потерял контроль над собой и сломал своей жертве 9 ребер. Пострадавшего увезли в больницу, а полицейский впоследствии уволился. Спустя время было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы по инкриминируемой статье.

Редакция обратилась в управление МВД области с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент опубликования новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ задержали сотрудника отдела полиции «Кетовский». Мужчину подозревают в мошенничестве.