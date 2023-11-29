Трое жителей ХМАО приговорены к заключению за кражу игрового автомата

30 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Трое жителей Нижневартовска получили реальные сроки заключения за кражу игрового терминала. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «В ночное время в июле 2022 года подсудимые похитили торгово-развлекательный терминал с денежными средствами из тамбура супермаркета в городе Нижневартовск. В результате их преступных действий организации причинен ущерб на сумму более 150 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Учитывая позицию обвинения, суд приговорил одного участника кражи к 2 годам 11 месяцам лишения свободы. Второй получил два года заключения. Третий подельник приговорен к условному наказанию. «Однако один из виновных не согласился с назначенным наказанием. Приговор обжалован стороной защиты в апелляционном порядке. Суд не согласился с доводами жалобы и оставил приговор суда первой инстанции без изменения», — добавили в ведомстве.

Трое жителей Нижневартовска получили реальные сроки заключения за кражу игрового терминала. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «В ночное время в июле 2022 года подсудимые похитили торгово-развлекательный терминал с денежными средствами из тамбура супермаркета в городе Нижневартовск. В результате их преступных действий организации причинен ущерб на сумму более 150 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Учитывая позицию обвинения, суд приговорил одного участника кражи к 2 годам 11 месяцам лишения свободы. Второй получил два года заключения. Третий подельник приговорен к условному наказанию. «Однако один из виновных не согласился с назначенным наказанием. Приговор обжалован стороной защиты в апелляционном порядке. Суд не согласился с доводами жалобы и оставил приговор суда первой инстанции без изменения», — добавили в ведомстве.