Влиятельные тюменские единороссы сохранят места в генсовете партии

Тюменскому депутату Госдумы Ивану Квитке и руководителю тюменского исполкома «Единой России» Ольге Щвецовой удастся сохранить свои места в генсовете партии еще на один срок. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики.
«Ротация членов генсовета пройдет на съезде партии 17 декабря. Из тюменских единороссов в него входят только депутат Госдумы Иван Квитка и руководитель тюменского исполкома Ольга Щвецова. Оба сохранятся в нем как минимум еще на один срок», — сообщают собеседники агентства.
По словам источников, Щвецова имеет покровителей в центральном исполкоме партии, что гарантирует ей еще несколько сроков в генсовете. Каждые два года проходит ротация 10% членов генсовета. В этом году ротация пройдет на съезде партии, который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ.
Агентство направило запрос в реготделение «Единой России» Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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