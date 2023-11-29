Влиятельные тюменские единороссы сохранят места в генсовете партии

Тюменские топ-единоросы Квитка и Швецова сохранят места в генсовете партии

30 ноября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Иван Квитка и Ольга Щвецова останутся в генсовете партии, несмотря на ротацию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменскому депутату Госдумы Ивану Квитке и руководителю тюменского исполкома «Единой России» Ольге Щвецовой удастся сохранить свои места в генсовете партии еще на один срок. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики. «Ротация членов генсовета пройдет на съезде партии 17 декабря. Из тюменских единороссов в него входят только депутат Госдумы Иван Квитка и руководитель тюменского исполкома Ольга Щвецова. Оба сохранятся в нем как минимум еще на один срок», — сообщают собеседники агентства. По словам источников, Щвецова имеет покровителей в центральном исполкоме партии, что гарантирует ей еще несколько сроков в генсовете. Каждые два года проходит ротация 10% членов генсовета. В этом году ротация пройдет на съезде партии, который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Агентство направило запрос в реготделение «Единой России» Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Тюменскому депутату Госдумы Ивану Квитке и руководителю тюменского исполкома «Единой России» Ольге Щвецовой удастся сохранить свои места в генсовете партии еще на один срок. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики. «Ротация членов генсовета пройдет на съезде партии 17 декабря. Из тюменских единороссов в него входят только депутат Госдумы Иван Квитка и руководитель тюменского исполкома Ольга Щвецова. Оба сохранятся в нем как минимум еще на один срок», — сообщают собеседники агентства. По словам источников, Щвецова имеет покровителей в центральном исполкоме партии, что гарантирует ей еще несколько сроков в генсовете. Каждые два года проходит ротация 10% членов генсовета. В этом году ротация пройдет на съезде партии, который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Агентство направило запрос в реготделение «Единой России» Тюменской области. Ответ на него ожидается.