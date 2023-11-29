29 ноября 2023

Влиятельные тюменские единороссы сохранят места в генсовете партии

Тюменские топ-единоросы Квитка и Швецова сохранят места в генсовете партии
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Тюмень, квитка иван, швецова ольга, урна для голосования
Иван Квитка и Ольга Щвецова останутся в генсовете партии, несмотря на ротацию Фото:

Тюменскому депутату Госдумы Ивану Квитке и руководителю тюменского исполкома «Единой России» Ольге Щвецовой удастся сохранить свои места в генсовете партии еще на один срок. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики.

«Ротация членов генсовета пройдет на съезде партии 17 декабря. Из тюменских единороссов в него входят только депутат Госдумы Иван Квитка и руководитель тюменского исполкома Ольга Щвецова. Оба сохранятся в нем как минимум еще на один срок», — сообщают собеседники агентства.

По словам источников, Щвецова имеет покровителей в центральном исполкоме партии, что гарантирует ей еще несколько сроков в генсовете. Каждые два года проходит ротация 10% членов генсовета. В этом году ротация пройдет на съезде партии, который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ.

Агентство направило запрос в реготделение «Единой России» Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Тюменскому депутату Госдумы Ивану Квитке и руководителю тюменского исполкома «Единой России» Ольге Щвецовой удастся сохранить свои места в генсовете партии еще на один срок. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики. «Ротация членов генсовета пройдет на съезде партии 17 декабря. Из тюменских единороссов в него входят только депутат Госдумы Иван Квитка и руководитель тюменского исполкома Ольга Щвецова. Оба сохранятся в нем как минимум еще на один срок», — сообщают собеседники агентства. По словам источников, Щвецова имеет покровителей в центральном исполкоме партии, что гарантирует ей еще несколько сроков в генсовете. Каждые два года проходит ротация 10% членов генсовета. В этом году ротация пройдет на съезде партии, который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Агентство направило запрос в реготделение «Единой России» Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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