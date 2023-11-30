Пермский робот на ВДНХ спел для вице-премьера Чернышенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Чернышенко на Форуме будущих технологий. Москва, чернышенко дмитрий
Вице-премьер призвал гостей выставки лично познакомиться с роботом Фото:

На выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит на площадях ВДНХ в Москве, пермского человекоподобного робота Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Наш стенд высокотехнологичный. На выставке мы презентуем достижение пермского роботостроения — Арди. У него 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально читать стихи, а буквально вчера он запел», — рассказали в пресс-службе губернатора со ссылкой на председателя правительства Пермского края Алексей Черникова.

Уточняется, что Дмитрий Чернышенко призвал гостей ВДНХ лично зайти на стенд Пермского края и познакомиться с роботом. Также стенд посетил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он высоко оценил подготовку к выставке всех районов Приволжского федерального округа.

Ранее URA.RU рассказало, что к пермскому роботу на ВДНХ выстроилась очередь. Арди — новый проект пермских робототехников, который умеет петь, читать стихи и делать селфи.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит на площадях ВДНХ в Москве, пермского человекоподобного робота Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «Наш стенд высокотехнологичный. На выставке мы презентуем достижение пермского роботостроения — Арди. У него 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально читать стихи, а буквально вчера он запел», — рассказали в пресс-службе губернатора со ссылкой на председателя правительства Пермского края Алексей Черникова. Уточняется, что Дмитрий Чернышенко призвал гостей ВДНХ лично зайти на стенд Пермского края и познакомиться с роботом. Также стенд посетил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он высоко оценил подготовку к выставке всех районов Приволжского федерального округа. Ранее URA.RU рассказало, что к пермскому роботу на ВДНХ выстроилась очередь. Арди — новый проект пермских робототехников, который умеет петь, читать стихи и делать селфи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...