Пермский робот на ВДНХ спел для вице-премьера Чернышенко

Вице-премьер призвал гостей выставки лично познакомиться с роботом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит на площадях ВДНХ в Москве, пермского человекоподобного робота Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Наш стенд высокотехнологичный. На выставке мы презентуем достижение пермского роботостроения — Арди. У него 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально читать стихи, а буквально вчера он запел», — рассказали в пресс-службе губернатора со ссылкой на председателя правительства Пермского края Алексей Черникова.

Уточняется, что Дмитрий Чернышенко призвал гостей ВДНХ лично зайти на стенд Пермского края и познакомиться с роботом. Также стенд посетил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он высоко оценил подготовку к выставке всех районов Приволжского федерального округа.

Ранее URA.RU рассказало, что к пермскому роботу на ВДНХ выстроилась очередь. Арди — новый проект пермских робототехников, который умеет петь, читать стихи и делать селфи.