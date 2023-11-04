04 ноября 2023
03 ноября 2023

К пермскому роботу на выставке «Россия» выстроилась очередь

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод роботов Promobot. Пермь, манипулятор, робот, promobot, промышленные роботы, рука робота
Робот Арди представлен на ВДНХ Фото:

На выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит на площадях ВДНХ в Москве, Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота. В первый день мероприятия к нему выстроилась очередь, а с момента открытия стенда его успели посетить около 10 тысяч человек.

«В первый день одним из самых посещаемых стал стенд Пермского края, к которому выстроился длинный хвост очереди. Гости плотным кольцом собрались у робота. Медиа-звезду выставки зовут Арди — это первый в мире серийный человекообразный робот. Всего стенд посетили около 10 тысяч человек», — пишет «Комсомольская правда».

Робот рассказывал гостям стенда стихотворения и исполнял песни, знакомил с достопримечательностями Пермского края. Он почти полностью повторяет человеческую мимику и умело ведет диалог, рассказали «Комсомольской правде» создатели. Они пояснили, что его разработка длилась около года. В основе ее лежит программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее гиперреалистично воспроизводить эмоции, выражения лица и жесты человека.

Стенд Пермского края с человекоподобным роботом и временными порталами, ведущими в регион, был представлен на выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит в Москве. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что стенд старались сделать «максимально интерактивным и функциональным».

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На выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит на площадях ВДНХ в Москве, Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота. В первый день мероприятия к нему выстроилась очередь, а с момента открытия стенда его успели посетить около 10 тысяч человек. «В первый день одним из самых посещаемых стал стенд Пермского края, к которому выстроился длинный хвост очереди. Гости плотным кольцом собрались у робота. Медиа-звезду выставки зовут Арди — это первый в мире серийный человекообразный робот. Всего стенд посетили около 10 тысяч человек», — пишет «Комсомольская правда». Робот рассказывал гостям стенда стихотворения и исполнял песни, знакомил с достопримечательностями Пермского края. Он почти полностью повторяет человеческую мимику и умело ведет диалог, рассказали «Комсомольской правде» создатели. Они пояснили, что его разработка длилась около года. В основе ее лежит программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее гиперреалистично воспроизводить эмоции, выражения лица и жесты человека. Стенд Пермского края с человекоподобным роботом и временными порталами, ведущими в регион, был представлен на выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит в Москве. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что стенд старались сделать «максимально интерактивным и функциональным».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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