К пермскому роботу на выставке «Россия» выстроилась очередь

05 ноября 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Робот Арди представлен на ВДНХ Фото: Сергей Русанов © URA.RU На выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит на площадях ВДНХ в Москве, Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота. В первый день мероприятия к нему выстроилась очередь, а с момента открытия стенда его успели посетить около 10 тысяч человек. «В первый день одним из самых посещаемых стал стенд Пермского края, к которому выстроился длинный хвост очереди. Гости плотным кольцом собрались у робота. Медиа-звезду выставки зовут Арди — это первый в мире серийный человекообразный робот. Всего стенд посетили около 10 тысяч человек», — пишет «Комсомольская правда». Робот рассказывал гостям стенда стихотворения и исполнял песни, знакомил с достопримечательностями Пермского края. Он почти полностью повторяет человеческую мимику и умело ведет диалог, рассказали «Комсомольской правде» создатели. Они пояснили, что его разработка длилась около года. В основе ее лежит программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее гиперреалистично воспроизводить эмоции, выражения лица и жесты человека. Стенд Пермского края с человекоподобным роботом и временными порталами, ведущими в регион, был представлен на выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит в Москве. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что стенд старались сделать «максимально интерактивным и функциональным». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит на площадях ВДНХ в Москве, Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота. В первый день мероприятия к нему выстроилась очередь, а с момента открытия стенда его успели посетить около 10 тысяч человек. «В первый день одним из самых посещаемых стал стенд Пермского края, к которому выстроился длинный хвост очереди. Гости плотным кольцом собрались у робота. Медиа-звезду выставки зовут Арди — это первый в мире серийный человекообразный робот. Всего стенд посетили около 10 тысяч человек», — пишет «Комсомольская правда». Робот рассказывал гостям стенда стихотворения и исполнял песни, знакомил с достопримечательностями Пермского края. Он почти полностью повторяет человеческую мимику и умело ведет диалог, рассказали «Комсомольской правде» создатели. Они пояснили, что его разработка длилась около года. В основе ее лежит программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее гиперреалистично воспроизводить эмоции, выражения лица и жесты человека. Стенд Пермского края с человекоподобным роботом и временными порталами, ведущими в регион, был представлен на выставке-форуме «Россия 2023», которая проходит в Москве. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что стенд старались сделать «максимально интерактивным и функциональным».