03 ноября 2023

Пермский край представил свой стенд на международной выставке «Россия» в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка на ВДНХ. Москва, зима, вднх, новогодняя елка, центральный павильон, павильон №1
Выставка на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. Фото:

Стенд Пермского края был представлен в День народного единства на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на открытии.

«Открытие приурочено к 4 ноября, Дню народного единства. Вместе со стартом выставки-форума на ВДНХ заработал стенд Пермского края. Здесь представлены научные и промышленные достижения региона, а также предметы, повествующие об истории и традициях Прикамья», — пояснил корреспондент информационного агентства.

В оргкомитете рассказали URA.RU, что команды отнеслись к созданию своих павильонов с большой ответственностью и теперь неформально конкурируют друг с другом. Когда установка стендов заканчивалась и был проведен первый общий осмотр, многие вице-губернаторы попросили у организаторов право переоформить стенды, потому что нашли интересные ходы у представителей других регионов РФ.

Пермский край собирается удивить гостей международного форума-выставки на ВДНХ человекоподобным роботом Арди. Об этом рассказывал губернатор региона Дмитрий Махонин. Ранее продюсер и в прошлом фигурист Илья Авербух приглашал посетить пермский стенд. В своем видеообращении он отмечал, что делегация Прикамья подготовила множество разнообразных сюрпризов, событий и встреч с интересными и талантливыми людьми.

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Стенд Пермского края был представлен в День народного единства на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на открытии. «Открытие приурочено к 4 ноября, Дню народного единства. Вместе со стартом выставки-форума на ВДНХ заработал стенд Пермского края. Здесь представлены научные и промышленные достижения региона, а также предметы, повествующие об истории и традициях Прикамья», — пояснил корреспондент информационного агентства. В оргкомитете рассказали URA.RU, что команды отнеслись к созданию своих павильонов с большой ответственностью и теперь неформально конкурируют друг с другом. Когда установка стендов заканчивалась и был проведен первый общий осмотр, многие вице-губернаторы попросили у организаторов право переоформить стенды, потому что нашли интересные ходы у представителей других регионов РФ. Пермский край собирается удивить гостей международного форума-выставки на ВДНХ человекоподобным роботом Арди. Об этом рассказывал губернатор региона Дмитрий Махонин. Ранее продюсер и в прошлом фигурист Илья Авербух приглашал посетить пермский стенд. В своем видеообращении он отмечал, что делегация Прикамья подготовила множество разнообразных сюрпризов, событий и встреч с интересными и талантливыми людьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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