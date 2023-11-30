Росфинмониторинг за год вывел из теневого оборота 320 млрд рублей

30 ноября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Вывести деньги из теневого оборота получилось благодаря работе Росфинмониторинг и ЦБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В этом году Росфинмониторинг в ходе комплексной работы с Центральным банком вывел из теневого оборота порядка 320 млрд рублей. Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин. «Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком», — заявил Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что в выводе денег из теневого оборота также помог механизм «Знай своего клиента», который Росфинмониторинг создал совместно с ЦБ. Кроме того, было ликвидировано 10 теневых площадок, оборот на которых составлял 28 млрд рублей. Также совместно с МВД, Следственным комитетом и ФСБ возбуждено около полутора тысяч уголовных дел. На данный момент в бюджет взыскано 11 млрд рублей. Известно, что в нынешнее время ведется работа по пресечению мошеннических схем на финансовых рынках. К мошенничеству, например, относятся финансовые пирамиды и псевдоброкеры. Уточняется, что в данном деле есть несколько особенностей. Одна из них заключается в том, что практически все мошенники работают в интернете. В связи с этим их очень тяжело выявлять. Вторая особенность: сейчас в мошеннические схемы вовлекается много так называемых дропов. Они на добровольной основе за маленькое вознаграждение передают свои установочные данные для осуществления теневых схем. Рост подобных мошенничеств в этом году вырос в три раза. Также, по информации Росфинмониторинга, множество молодых людей, участвующих в данных схемах, ломают себе тем самым кредитную историю и жизнь. Это значит, что им будет трудно открыть банковский счет или получить кредитную карту. На данный момент во время совместной работы Росфинмониторинга и правоохранителей удалось пресечь 14 финансовых пирамид. Кроме того, в отношении их участников и организаторов возбуждено 380 уголовных дел. А также наложен арест на два млрд рублей. Ранее стало известно, что с 1 июля 2022 года заработала антиотмывочная платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). С помощью нее в онлайн-режиме банки получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение различных подозрительных операций их клиентов и контрагентств. К ним относятся индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В этом году Росфинмониторинг в ходе комплексной работы с Центральным банком вывел из теневого оборота порядка 320 млрд рублей. Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин. «Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком», — заявил Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что в выводе денег из теневого оборота также помог механизм «Знай своего клиента», который Росфинмониторинг создал совместно с ЦБ. Кроме того, было ликвидировано 10 теневых площадок, оборот на которых составлял 28 млрд рублей. Также совместно с МВД, Следственным комитетом и ФСБ возбуждено около полутора тысяч уголовных дел. На данный момент в бюджет взыскано 11 млрд рублей. Известно, что в нынешнее время ведется работа по пресечению мошеннических схем на финансовых рынках. К мошенничеству, например, относятся финансовые пирамиды и псевдоброкеры. Уточняется, что в данном деле есть несколько особенностей. Одна из них заключается в том, что практически все мошенники работают в интернете. В связи с этим их очень тяжело выявлять. Вторая особенность: сейчас в мошеннические схемы вовлекается много так называемых дропов. Они на добровольной основе за маленькое вознаграждение передают свои установочные данные для осуществления теневых схем. Рост подобных мошенничеств в этом году вырос в три раза. Также, по информации Росфинмониторинга, множество молодых людей, участвующих в данных схемах, ломают себе тем самым кредитную историю и жизнь. Это значит, что им будет трудно открыть банковский счет или получить кредитную карту. На данный момент во время совместной работы Росфинмониторинга и правоохранителей удалось пресечь 14 финансовых пирамид. Кроме того, в отношении их участников и организаторов возбуждено 380 уголовных дел. А также наложен арест на два млрд рублей. Ранее стало известно, что с 1 июля 2022 года заработала антиотмывочная платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). С помощью нее в онлайн-режиме банки получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение различных подозрительных операций их клиентов и контрагентств. К ним относятся индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица.