Застройщик-банкрот заставил челябинцев платить за обещанную им безопасность. Фото, видео

30 ноября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Вместо обещанных видеокамер и шлагбаумов, застройщик оставил брошенную стройку Фото: Илья Московец © URA.RU Обанкротившийся застройщик обязал собственников квартир в микрорайоне «Залесье» под Челябинском оплачивать дополнительную услугу за контроль внутридворовой территории. Как URA.RU рассказала адвокат Анна Кудряшова, к которой обратились обманутые жильцы, при покупке им обещали охраняемый двор с камерами и шлагбаумами, но получили дырявый забор и заброшенную строительную будку. «Застройщик ООО „Стройград+“ (торговое название „Стройком“) обещал покупателям охрану, видеонаблюдение, шлагбаумы, безопасность их жизни и имущества. Но в 2015 году бросил микрорайон „Залесье“ в Сосновском районе недостроенным, обанкротившись. На территории остались дырявый забор, огораживающий стройплощадку, будки и стройматериалы. Кроме того, он обязал собственников жилья оплачивать допуслугу „контроль внутридворовой территории“», — уточнила Кудряшова. Как пояснила адвокат, начальная стоимость услуги составляла около пяти рублей за квадратный метр, но с уточнением, что ежегодно она будет расти на 15%. Владельцы квартир утверждают, что никакого собрания по вопросу не было, никаких решений они не принимали и не подписывали согласия или акты на предоставление услуг. «В протоколе общего собрания не прописано, что представляет из себя данная услуга. Это нарушение. Так бывшие „обманутые дольщики“ превратились в „обманутых потребителей“. Аффилированная с застройщиком управляющая компания „Женева“ в судах выставляет остатки забора и будку со шлагбаумом за те самые дополнительные услуги. Камер на территории нет, фонарей нет. Позиция судов видится крайне ошибочной и не соответствующей закону», — заявила юрист. URA.RU направило запрос в пресс-службы Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) и Роспотребнадзора области. Также вопросы направлены в адрес УК «Женева». Ответы будут опубликованы после получения. На территории микрорайона бросили стройплощадку с будками и стройматериалами Фото: Анна Кудряшова Застройщик обанкротился прежде, чем завершил благоустройство микрорайона Фото: Анна Кудряшова Во дворе многоквартирных домов жильцы организовали из строительных бобин места для пикника Фото: Анна Кудряшова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обанкротившийся застройщик обязал собственников квартир в микрорайоне «Залесье» под Челябинском оплачивать дополнительную услугу за контроль внутридворовой территории. Как URA.RU рассказала адвокат Анна Кудряшова, к которой обратились обманутые жильцы, при покупке им обещали охраняемый двор с камерами и шлагбаумами, но получили дырявый забор и заброшенную строительную будку. «Застройщик ООО „Стройград+“ (торговое название „Стройком“) обещал покупателям охрану, видеонаблюдение, шлагбаумы, безопасность их жизни и имущества. Но в 2015 году бросил микрорайон „Залесье“ в Сосновском районе недостроенным, обанкротившись. На территории остались дырявый забор, огораживающий стройплощадку, будки и стройматериалы. Кроме того, он обязал собственников жилья оплачивать допуслугу „контроль внутридворовой территории“», — уточнила Кудряшова. Как пояснила адвокат, начальная стоимость услуги составляла около пяти рублей за квадратный метр, но с уточнением, что ежегодно она будет расти на 15%. Владельцы квартир утверждают, что никакого собрания по вопросу не было, никаких решений они не принимали и не подписывали согласия или акты на предоставление услуг. «В протоколе общего собрания не прописано, что представляет из себя данная услуга. Это нарушение. Так бывшие „обманутые дольщики“ превратились в „обманутых потребителей“. Аффилированная с застройщиком управляющая компания „Женева“ в судах выставляет остатки забора и будку со шлагбаумом за те самые дополнительные услуги. Камер на территории нет, фонарей нет. Позиция судов видится крайне ошибочной и не соответствующей закону», — заявила юрист. URA.RU направило запрос в пресс-службы Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) и Роспотребнадзора области. Также вопросы направлены в адрес УК «Женева». Ответы будут опубликованы после получения.