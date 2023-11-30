Из-за аварии на подстанции пять микрорайонов Югорска остались без электричества

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Ремонтники начали восстановительные работы Фото:

В Югорске из-за аварии на подстанции пять микрорайонов остались без электричества. Об этом сообщил в своем tg-канале глава города Алексей Харлов.

«Произошла авария на одной из центральных электрических подстанций. На данный момент в городе без электроэнергии находятся 918 домов в 3 м, 4 м, 5 м, 6 м, 7 м микрорайонах, частично — в 16 м. Принимаются все необходимые меры для устранения аварии». — сообщил Харлов.

Власти города обращаются к жителям города с просьбой сократить до минимума потребление электроэнергии. Это позволит быстрее провести восстановительные работы. Для пострадавших жителей власти города приготовили пункт временного пребывания. Организован подвоз чистой питьевой воды. Машина с цистерной находится у магазина «Ромашка». «Для жителей, принявших решение временно разместиться в пункте, будет предоставлено питание и спальные места. На питьевую воду и размещение в пункте временного пребывания можно оставить заявку на телефон организованной горячей линии: 8-932-426-73-50», — добавил Харлов.

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В Югорске из-за аварии на подстанции пять микрорайонов остались без электричества. Об этом сообщил в своем tg-канале глава города Алексей Харлов. «Произошла авария на одной из центральных электрических подстанций. На данный момент в городе без электроэнергии находятся 918 домов в 3 м, 4 м, 5 м, 6 м, 7 м микрорайонах, частично — в 16 м. Принимаются все необходимые меры для устранения аварии». — сообщил Харлов. Власти города обращаются к жителям города с просьбой сократить до минимума потребление электроэнергии. Это позволит быстрее провести восстановительные работы. Для пострадавших жителей власти города приготовили пункт временного пребывания. Организован подвоз чистой питьевой воды. Машина с цистерной находится у магазина «Ромашка». «Для жителей, принявших решение временно разместиться в пункте, будет предоставлено питание и спальные места. На питьевую воду и размещение в пункте временного пребывания можно оставить заявку на телефон организованной горячей линии: 8-932-426-73-50», — добавил Харлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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