Лавров предсказал Молдавии участь Украины

Лавров: Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне Запада против РФ
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что Запад вмешивается во внутренние дела Молдавии Фото:

Коллективный Запад готовит Молдавию стать следующей жертвой в гибридной войне, развязанной против России, как это было с Украиной. Такое заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров во время заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое проходит в Скопье.

«По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления проходит на youtube-канале заседания. По словам главы российского дипведомства, Евросоюз и НАТО всячески пытаются помешать решению приднестровского конфликта (конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, который начался в 1990 году — прим. URA.RU).

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Коллективный Запад готовит Молдавию стать следующей жертвой в гибридной войне, развязанной против России, как это было с Украиной. Такое заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров во время заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое проходит в Скопье. «По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления проходит на youtube-канале заседания. По словам главы российского дипведомства, Евросоюз и НАТО всячески пытаются помешать решению приднестровского конфликта (конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, который начался в 1990 году — прим. URA.RU).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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