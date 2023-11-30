Лавров предсказал Молдавии участь Украины

Лавров: Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне Запада против РФ

30 ноября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Запад вмешивается во внутренние дела Молдавии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Коллективный Запад готовит Молдавию стать следующей жертвой в гибридной войне, развязанной против России, как это было с Украиной. Такое заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров во время заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое проходит в Скопье. «По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления проходит на youtube-канале заседания. По словам главы российского дипведомства, Евросоюз и НАТО всячески пытаются помешать решению приднестровского конфликта (конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, который начался в 1990 году — прим. URA.RU).

Коллективный Запад готовит Молдавию стать следующей жертвой в гибридной войне, развязанной против России, как это было с Украиной. Такое заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров во время заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое проходит в Скопье. «По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления проходит на youtube-канале заседания. По словам главы российского дипведомства, Евросоюз и НАТО всячески пытаются помешать решению приднестровского конфликта (конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, который начался в 1990 году — прим. URA.RU).