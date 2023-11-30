Зеленский попросил у Шольца 50 млрд евро

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Владимир Зеленский рассказал о встрече с Олафом Шольцем Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем попросил у него 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву в ближайшие годы. Об этом сообщил сам украинский лидер.

«У меня состоялся разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. <…> Он подчеркнул важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о вступлении Украины и выделения 50 млрд евро помощи на ближайшие годы», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад устал от Зеленского и его «наглости», передает Life. О том, что украинский лидер начал «надоедать» западным союзникам писала и зарубежная пресса, сообщает RT. К тому же после обострения конфликта Палестины и Израиля 7 октября многие государства начали разрываться между Киевом и Иерусалимом.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем попросил у него 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву в ближайшие годы. Об этом сообщил сам украинский лидер. «У меня состоялся разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. <…> Он подчеркнул важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о вступлении Украины и выделения 50 млрд евро помощи на ближайшие годы», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад устал от Зеленского и его «наглости», передает Life. О том, что украинский лидер начал «надоедать» западным союзникам писала и зарубежная пресса, сообщает RT. К тому же после обострения конфликта Палестины и Израиля 7 октября многие государства начали разрываться между Киевом и Иерусалимом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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