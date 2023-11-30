Зеленский попросил у Шольца 50 млрд евро

30 ноября 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский рассказал о встрече с Олафом Шольцем Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем попросил у него 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву в ближайшие годы. Об этом сообщил сам украинский лидер. «У меня состоялся разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. <…> Он подчеркнул важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о вступлении Украины и выделения 50 млрд евро помощи на ближайшие годы», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад устал от Зеленского и его «наглости», передает Life . О том, что украинский лидер начал «надоедать» западным союзникам писала и зарубежная пресса, сообщает RT. К тому же после обострения конфликта Палестины и Израиля 7 октября многие государства начали разрываться между Киевом и Иерусалимом.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем попросил у него 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву в ближайшие годы. Об этом сообщил сам украинский лидер. «У меня состоялся разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. <…> Он подчеркнул важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о вступлении Украины и выделения 50 млрд евро помощи на ближайшие годы», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад устал от Зеленского и его «наглости», передает Life. О том, что украинский лидер начал «надоедать» западным союзникам писала и зарубежная пресса, сообщает RT. К тому же после обострения конфликта Палестины и Израиля 7 октября многие государства начали разрываться между Киевом и Иерусалимом.